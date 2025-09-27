La esposa de Patrick Mahomes, Brittany comparte un mensaje de 2 palabras antes de Ravens

El Jefes de Kansas City son saliendo de una victoria sólida sobre el Gigantes de Nueva York El domingo pasado en la Gran Manzana, y afortunadamente, les dio a los Chiefs su primera victoria de la temporada. Los Gigantes están luchando este año, y tienen el horario más difícil en la NFL, así que a pesar de eso ganar fue importante Para los Chiefs, Kansas City tiene mayores desafíos por delante.

A continuación, los Jefes de Kansas City se enfrentan a uno de sus mayores rivales en la AFC, el Ravens de Baltimore. El juego está programado para el domingo 28 de septiembre en el Estadio Arrowhead, y las apuestas realmente no podrían ser más altas.

Mariscal de campo de los Chiefs Patrick Mahomes y Ravens Signal-Caller Lamar Jackson están entre los mejores de la NFL, por lo que cada vez que estos jugadores comparten el campo, es un enfrentamiento emocionante. El mundo de la NFL ciertamente estará viendo este juego para ver cómo Mahomes y Jackson se desempeñan bajo presión. Los Ravens solo están saliendo de una pérdida molesta para el Leones de Detroit El lunes por la noche de fútbol, ​​por lo que tienen hambre de una victoria. Antes del juego, la esposa de Mahomes, Brittany, compartió un dulce mensaje.

La esposa del mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, Brittany muestra el momento familiar

Si bien el fútbol es obviamente muy importante para Patrick Mahomes, su familia importa aún más. El viernes 26 de septiembre, solo dos días por delante del enfrentamiento de Chiefs-Ravens, la esposa de Patrick, Brittany, compartió un pedazo de su vida hogareña y mostró el lado no deportivo de sus vidas.

Brittany la llevó Historias de Instagram Para compartir una foto de sus hijas, esterlinas y doradas, y su hijo de bronce montando juntos en un mini camión. Es una foto súper linda y parece que probablemente se haya tomado donde viven.

«Tan bendecida», simplemente escribió sobre la historia.

También el viernes, Brittany anunció una nueva asociación con Walmart y recurrió a las redes sociales para mostrar algunos de los artículos que ofrece. «Está bien, usa chicos sepan que me encanta comprar una buena oferta», Mahomes dijo en su anuncio. «Especialmente para los niños porque llenan su ropa o las ensucian, y los estás reemplazando constantemente».

Agregó: «Entonces, recientemente descubrí que Walmart lo está matando con la ropa de los niños últimamente y encontrar ropa de buena calidad al precio correcto es lo mejor. Así que me estoy asociando con Walmart este mes para mostrarles algunos de mis increíbles hallazgos».

Brittany también compartió las noticias de Walmart sobre ella Historia de Instagram con algunos de los artículos.

Un buen movimiento de Patrick Mahomes

En otras noticias, Mahomes está cumpliendo con la promesa de dar más de una docena de programas de fútbol de secundaria en todo el país nuevos uniformes y ropa, Según ON3. Primero anunció el movimiento, que está en asociación con adidasEn Mayo Durante su inducción en el Salón de la Fama del Fútbol de la Escuela Secundaria de Texas. Ahora, él está entregando.

Cuando anunció la mudanza por primera vez, Mahomes dijo: «Ver este logotipo de Gladiator … que se ha convertido en parte de mi identidad en una camiseta de Whitehouse significa todo para mí. Es un símbolo de lo que defendíamos cuando estaba en Whitehouse».

Agregó: «Esa mentalidad de dar todo lo que tienes y nunca retroceder es algo que he llevado conmigo a través de cada etapa de mi carrera. Y ahora es algo que espero inspira a la próxima generación de atletas en todo el país».

El recuento de las escuelas que obtienen equipos presentan su escuela, Whitehouse, así como escuelas en Florida, Oklahoma, Georgia, Michigan, California, Texas y Missouri.