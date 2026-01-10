¡La esposa de Pandji Pragiwaksono está furiosa! Su hijo se convierte en víctima de acoso debido a la agresión de los hombres

Jacarta – Esposa cómica Pandji Pragiwaksono, Gamila Ariefexpresó su enojo después de que su primer hijo, Wadilla Dipo Wongsoyudo, fuera víctima de acoso en las redes sociales. Se sospecha fuertemente que esta acción vergonzosa está relacionada con la controversia sobre el material de comedia de Pandji titulado Maldad masculina que recientemente atrajo la atención y el debate públicos.

El ataque a Wadilla comenzó con la publicación de un internauta en la plataforma X que ofendió abiertamente la apariencia física del niño de Pandji. Se consideró que este comentario contenía elementos de vergüenza corporal y fue realizado por una cuenta llamada @SussySusanti. ¡Vamos, desplázate más!

La publicación se difundió rápidamente y provocó una fuerte reacción por parte de Gamila como madre.

A través de su cuenta personal de redes sociales, Gamila no se quedó callada. Advirtió abiertamente al propietario de la cuenta que eliminara inmediatamente las publicaciones que se consideraran acosando a menores.

«Hola cuenta llamada Sussy Susanti, este es mi segundo llamado para borrar la publicación o denunciarla a la policía», escribió Gamila, citada el sábado 10 de enero de 2026.

Gamila enfatizó que arrastrar a los niños a conflictos de adultos es una acción que no se puede justificar, ni moral ni jurídicamente. También dijo que no dudaría en emprender acciones legales, incluida la participación de la Comisión de Protección Infantil, si continuaba el acoso contra su hijo.

En otra publicación, Gamila reveló que estaba acostumbrada a enfrentar críticas y discursos de odio dirigidos a ella y a su esposo.

Sin embargo, enfatizó que esto no se aplica cuando los ataques tienen como objetivo a niños.

«Puedes llamarme a mí o a Pandji, pero por favor consideralo antes de llevar el odio a los niños», dijo con firmeza.

Además, Gamila también pidió una campaña contra el ciberacoso y el abuso infantil en el espacio digital. Destacó su orgullo por sus hijos y rechazó todo tipo de insultos dirigidos a ellos.

«Estoy muy orgullosa de que mis hijos sean muy buenos y muy inteligentes», escribió Gamila.

No sólo en la plataforma X, también aparecieron ataques similares en Threads. Algunos internautas incluso compararon a la familia Pandji con la familia del vicepresidente Gibran Rakabuming. En respuesta a esto, Gamila consideró la comparación como una calumnia y dijo que los ataques a niños habían excedido los límites normales.