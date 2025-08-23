La esposa de Josh Allen, Hailee, usa 7 palabras para describir la boda

El Bills de búfalo tomar el Tampa Bay Buccaneers para su final de pretemporada el sábado 23 de agosto. Sin embargo, el mariscal de campo superestrella de los Bills Josh Allen no estará activo.

Esto marca la primera vez en la carrera de Allen que no tomará al menos un chasquido en la pretemporada. El entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott hizo la llamada final A principios de esta semana. «No. 1, ese es mi trabajo para ajustarlo como sea necesario», dijo McDermott sobre la inesperada decisión.

«Tienes el MVP reinante, y siento que se ha demostrado hasta este punto que está en un buen lugar. Escucha, siempre querrá jugar; eso es lo que las personas competitivas quieren hacer. Pero tengo la responsabilidad de protegerlo y proteger al equipo … me siento bien sobre dónde está ahora».

Con Allen al margen, es dudoso que su esposa, Hailee Steinfeldasistirá al enfrentamiento en el estadio Raymond James, especialmente desde que está listo para Aparecer en Fan Expo Canada el domingo.

Steinfeld, sin embargo, siempre permanece en su mente. La actriz nominada al Oscar y Allen se casaron con un hermoso ceremonia de la boda en Santa Bárbara, California, el 31 de mayo.

Durante el enfrentamiento de pretemporada de Buffalo contra el Bears de Chicago La semana pasada, el mariscal de campo de 29 años le dio a su esposa un agradecimiento desde la banca.

«Quiero decir, tener el apoyo que hago en casa y tener a alguien con quien comparto intereses de la vida similares en la vida, es una sensación increíble». Le dijo a Pam Oliver. «Puedo apoyar a alguien tanto como ella me apoya. Así que, muy feliz, obviamente».

Hailee Steinfeld brotó por casarse con Josh Allen en su último boletín

En la edición del 22 de agosto de Beau Society, Steinfeld no pudo evitar reflexionar sobre la boda de la pareja mientras entrevistaba a la maquilladora Mary Phillips, quien se maquilla en el gran día. La estrella de «pecadores» se refirió a sus nupcias como «el fin de semana más mágico de mi vida».

Ella escribió: «Mary ha hecho mi maquillaje innumerables veces a lo largo de los años para exhibiciones de premios, sesiones de fotos y, más recientemente, mi boda …

«Estaba tan más que agradecido de que formara parte de lo que sabía que sería el fin de semana más mágico de mi vida. En el momento en que usted (y Gregory) estuvieron a bordo, sabía que no tendría una sola idea estresante sobre el glamour. ¡Confío inmensamente en usted y su técnica!»

Steinfeld anteriormente compartió numerosos detalles íntimos de su fin de semana de bodas en Beau Society. Ella escribió en el número de la boda: “Eran cielos azules, 75 y soleado todo el fin de semana. Excepto que lo mejor sucedió después de casarnos:

«Salimos del pasillo a ‘firmado, sellado, entregado (soy tuyo)’, y comenzó a troncar. Sin lluvia, solo truenos y relámpagos. Mágico».

«Entrando en nuestra recepción por primera vez fue inolvidable. ¡Tanta alegría. ¡Y las flores! ¡Los candelabras rojos! ¡La pista de baile! ¡El escenario! ¡Los candelabros? ¡Toda nuestra gente!

Bills QB Josh Allen llamó a su esposa, Hailee Steinfeld, ‘La mujer de mis sueños’

«Esa fue la mejor noche de mi vida, honestamente, y la vida de mi esposa. Creo que eso es lo que ella dice». – Josh Allen hablando de su boda con Hailee Steinfeld en el programa ‘Hard Knocks’. pic.twitter.com/fduqfhkwlw – Hailee Steinfeld Source (@steinfeldsource) 6 de agosto de 2025



Hablando con NFL Network Durante el campamento de entrenamiento en julio, Tom Pelissero preguntó qué pensaría un «Josh Allen» de 12 años en lo que ha logrado hasta ahora. «Muy bien», respondió. “Tengo que casarme con la mujer de mis sueños, mi mejor amiga.

«Puedo jugar al fútbol para ganarme la vida, esa es mi actividad favorita. En la temporada baja, puedo pasar un poco con mi familia y el golf. Así que sí, no es tan malo».

Durante el estreno de la temporada de «Hard Knocks» de HBO con los Bills, Allen llamó a su boda «la mejor noche de mi vida, honestamente. Y la vida de mi esposa. Creo que eso es lo que dice, así que».