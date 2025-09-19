La esposa de Josh Allen, Hailee Steinfeld, fue una parte sorpresa de la victoria de Bills

El Bills de búfalo son oficialmente 3-0 Para comenzar el Temporada 2025-26 después de una gran presentación en Jueves por la noche de fútbol el 18 de septiembre contra el Miami Dolphins. Mientras los Dolphins pusieron una pelea y no fue un reventónsimplemente no pudieron vencer al mariscal de campo Josh Allen y el equipo, y los Bills realmente se alejaron en la segunda mitad del juego.

La victoria sigue la victoria de apertura de los Bills sobre el Ravens de Baltimoreque era Una victoria de regreso salvajey ganó la ganancia de la Jets de Nueva York. Entonces, sin duda es un momento emocionante para ser alguien que sigue los billetes de Buffalo.

Esta temporada, Allen es un hombre diferente, en cierto modo, porque es su primera temporada jugando como hombre casado. Allen y su novia, Hailee Steinfeld, se casaron durante el verano y, a juzgar por las primeras victorias, está beneficiando a los proyectos de ley. Steinfeld fue incluso una parte de la gran victoria de Allen el jueves.

La esposa del mariscal de campo de Buffalo Bills, Josh Allen, Hailee Steinfeld

Antes del juego del jueves, el NFL y NFL en Prime Video compartieron una foto en las redes sociales de Allen, y rindió homenaje a la exitosa película de su esposa Hailee, «Sinners». Básicamente recrearon el tema del tema con Allen como actor estrella.

Entonces, ¿qué pensó Steinfeld de eso? A ella le debe haber gustado el tributo, porque lo compartió en sus historias personales de Instagram.

Sobre el tema de Hailee, en un Entrevista con ESPN Publicado el día del juego, Allen dijo que casarse con ella era su decisión más importante. ¿Qué tan dulce es eso?

«Todos han sido grandes, nada menos que casarse con mi mejor amigo», dijo Allen sobre los grandes eventos en su vida. «Y ella hace todo más fácil, así que realmente no me concentro en las otras cosas. Esa fue la decisión más importante que tomaré en mi vida, y hice la correcta».

El amigo de Josh Allen dice que está ‘encerrado’ en el fútbol

En la misma entrevista, el amigo y mariscal de campo de los Detroit Lions, Kyle Allen, también habló sobre Allen. Dijo que si bien está enfocado en el fútbol, ​​también le encantaba disfrutar, especialmente en la temporada baja.

«Cuando el fútbol está encendido, está encerrado y» Le dijo a ESPN«No hay quarterback que conozca mejor su ofensiva, es mejor comprender que los equipos de defensa están jugando. Y luego, cuando termina, le encanta pasar un buen rato».

Agregó: «Entonces, quiero decir, todos sus compañeros de equipo pueden dar fe de eso. Le encanta pasar un buen rato, y en la temporada baja, no sé si hablamos de fútbol».

Dicho todo esto, no es sorprendente que la mercancía de la NFL de Allen se encuentre entre las más vendidas del país. El NFLPA ha lanzado su lista de ventas de los 50 mejores jugadores de fin de añoque informa sobre las ventas del 1 de marzo al 31 de julio de 2025. Allen ocupó el puesto número 4 en la cuenta. Águilas All-Pro y el Jugador Ofensivo del Año de la NFL Saquon Barkley fue el número 1.

Es genial ver los billetes de Buffalo entrando en la temporada ya con un récord de 3-0. No nombrar nombres, pero hay un cierto rival de la AFC que no puede decir lo mismo esta temporada.