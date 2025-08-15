La esposa de Josh Allen, Hailee Steinfeld, comparte detalle de luna de miel secreta

Antes de informar al campamento de entrenamiento, Bills de búfalo jugador de ataque Josh Allen y su esposa, Hailee SteinfeldTi el nudo en Santa Bárbara, California.

La pareja intercambió votos en los lujosos jardines de San Ysidro Ranch bajo un dosel en blanco y negro. Steinfeld se veía impresionante con un vestido blanco de sirena Tamara Ralph, mientras que Allen llevaba un clásico esmoquin negro.

Siguiendo su estrella llena de estrellas fin de semana de bodasEl jugador más valioso de la liga y Steinfeld inmediatamente se quitó en su luna de miel.

La actriz nominada al Oscar escribió en la edición del 13 de junio de Beau Society: “Al día siguiente [after the wedding]Josh y yo corrimos hacia la puesta de sol a nuestra luna de miel (¿más sobre eso más tarde?). Ahora estamos de vuelta, y han pasado 13 días de casarse, ¡y nos quedaremos en este punto más alto para siempre!

En el último número de su boletín, Steinfeld compartió un detalle clave sobre su escapada tropical secreta.

Bills QB Josh Allen y Hailee Steinfeld fueron a Hawai para su luna de miel

En junio, Allen compartió un collage de fotos de su luna de miel. Simplemente subtituló la publicación, «Wifey ❤️».

Sin embargo, no reveló la ubicación de su viaje. Basado en las fotos, la estrella de los Bills y Steinfeld aparecieron en un champán en un jet privado en camino a su luna de miel, y Allen hizo que su novia se interesara en su actividad de temporada baja favorita, el golf.

En la edición del 15 de agosto de Beau Society, que se centró en sus trajes de baño favoritos, Steinfeld reveló que habían ido a Hawai. «Mis amigos actualmente están enviando mensajes de texto sobre qué empacar para varios viajes y bodas de fines de verano, así que tengo trajes de baño en el cerebro», escribió.

«Para mi luna de miel en Hawai en junio pasado, empacé algunos de mis trajes probados y verdaderos, pero también invirtí en algunas piezas nuevas, ¡incluido un set de Devon Windsor Swim que amo!»

Mientras Steinfeld publicó fotos del día de la piscina de Los Ángeles, ha pasado tiempo en Buffalo durante la pretemporada. La estrella de «pecadores» y Allen disfrutado de la noche de la cita Después de que los Bills acogieron a los Gigantes de Nueva York en su primer partido de pretemporada.

A continuación, los Bills se enfrentan al Bears de Chicago en el camino el sábado 17 de agosto.

Bills QB Josh Allen llamó a su esposa, Hailee Steinfeld, ‘La mujer de mis sueños’

Hablando con NFL NetworkTom Pelissero y Michael Robinson el 27 de julio, Allen dijo que se «siente genial» después de la primera semana de campamento de entrenamiento en la Universidad St. John Fisher.

Con tanto éxito, Pelissero preguntó qué pensaría un «Josh Allen» de 12 años en lo que ha logrado hasta ahora. «Muy bien», respondió el mariscal de campo de 29 años. “Tengo que casarme con la mujer de mis sueños, mi mejor amiga.

«Puedo jugar al fútbol para ganarme la vida, esa es mi actividad favorita. En la temporada baja, puedo pasar un poco con mi familia y el golf. Así que sí, no es tan malo».

Allen brotó La influencia de Steinfeld durante las actividades organizadas del equipo a principios de este verano. «Ella hace todo más fácil, así que realmente no me concentro en las otras cosas», dijo Allen. «Esa fue la decisión más importante que tomaré en mi vida, y hice la correcta».