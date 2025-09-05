La esposa de Josh Allen, Hailee, comparte una emocionante noticia del día del juego de Bills

En dos días, el Bills de búfalo Comience la temporada 2025 de la NFL asumiendo el Ravens de Baltimore en el Highmark Stadium el domingo 7 de septiembre.

Después Sentado fuera de los tres juegos de pretemporada Por primera vez en su carrera, los fanáticos no pueden esperar a ver al mariscal de campo Josh Allen Toma el campo. Antes del enfrentamiento de la Semana 1, el premio de jugador más valioso de la NFL le dijo a Heavy Sports que está en el La mejor forma de su vida.

Allen también está viviendo su mejor vida fuera del campo. Se ató el nudo con Hailee Steinfeld en Santa Bárbara, California, el 31 de mayo. Durante una aparición en Wave Original «»Fitz y Whit«Podcast con Ryan Fitzpatrick y Andrew Whitworth el 3 de septiembre, Allen brotó sobre su mejor mitad.

«Es lo mejor», dijo Allen sobre ser un hombre casado. «Honestamente. Realmente, lo disfruto, me encanta. Creo que hay mucha libertad en ello. ¿Y sabes qué? Siempre vamos a estar en la fase de luna de miel. ¿Qué tal eso? …

Steinfeld, quien se refirió a su boda como «el fin de semana más mágico de mi vida«, Está en la misma página. Mientras que la actriz nominada al Oscar ha asistido a casi todos los juegos de Bills, en casa y fuera, desde que comenzó a salir con Allen en 2023, Steinfeld se mantiene alejado del Jumbotron.

Sin embargo, en el último número del boletín de Steinfeld, Beau Society, hizo un gran anuncio de facturas que puede indicar un cambio importante en 2025.

Hailee Steinfeld lanzó su propia tienda en línea, mostró sus looks inspirados en Bills favoritos por primera vez

Steinfeld escribió en la edición del 5 de septiembre de su boletín semanal: «¡On off of off, quiero contarles sobre un nuevo y emocionante desarrollo en el mundo en expansión de BS: The Beau Society Shop!» La tienda incluirá todas sus recomendaciones de compras y productos favoritos, incluidos sus mejores looks de facturas.

«Recibo un montón de preguntas sobre mis ataques del día del juego, por lo que se siente tan bien como cualquier otro para contarte sobre mi proceso de pensamiento allí. En los días de juego, generalmente lo mantengo en jeans, una camiseta y un sombrero. Esa es mi fórmula de referencia; sin embargo, tengo mucha diversión inclinándome en mi colección de vintage (que se ha convertido en un verdadero tesoro en nuestro sótano), encontrando las piezas especiales para que las piezas de los domingos en el domingo que se celebra en el domingo es una celebración pura que es una celebración pura que es una celebración pura que es una celebración pura que es una celebración de los domingos que se celebran en el domingo que es una celebración de los domingos que se celebran en el domingo que es un domingo que es una celebración de los domingos que se celebran en el domingo que es una celebración de los domingos que se realizan un comentario en el domingo. Estadio «.

«La moda es muy personal, pero estas son las tres cosas que considero cuando me vestirán para ver a mi esposo jugar: asegúrese de que sea funcional, lidere con vintage … y [ask yourself] ¿Se siente como yo?

Los fanáticos esperan ver a Hailee Steinfeld durante el enfrentamiento de Bills-Ravens en la Semana 1

En los últimos dos años, solo han surgido un puñado de fotos de Steinfeld en el Highmark Stadium. También se abstiene de publicar fotos personalmente en las redes sociales mientras asistía a los enfrentamientos de Allen. Con el enfrentamiento de los Ravens-Bills ganando el horario estelar de «Sunday Night Football», los fanáticos esperan echar un vistazo a la estrella de «Sinners».

La famosa pareja comenzó a compartir más detalles sobre su relación desde que se casaron. Mientras hablaba con Tom Pelissero de NFL Network durante el campamento de entrenamiento, Allen se refirió a Steinfeld como «La mujer de mis sueños. «

En una entrevista durante las actividades organizadas del equipo, el mariscal de campo de 29 años dijo sobre casarse con Steinfeld: «Esa fue una decisión más importante que tomaré en mi vida y hice la correcta».