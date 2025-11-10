La esposa de Jimmy Kimmel interrumpió a los miembros de la familia que votaban por Trump

Jimmy Kimmel y su esposa Molly McNearney habló sobre el momento en que les dijeron a sus hijos “¡Jimmy Kimmel Live!” había sido suspendido.

En septiembre, ABC retiró temporalmente a Kimmel fuera del aire tras los comentarios que hizo en su monólogo sobre la muerte de Charlie Kirk. La suspensión se produjo tras las amenazas del presidente de la FCC, Brendan Carr, quien calificó los comentarios de Kimmel de “realmente repugnantes” y dijo: “Podemos hacer esto de la manera fácil o de la difícil”. ABC retiró el programa por completo después de que Nexstar y Sinclair se adelantaran a él en sus canales afiliados. Desde entonces, Kimmel ha sostenido que sus comentarios fueron «extremadamente mal caracterizados».

en el Podcast “Podemos hacer cosas difíciles”McNearney, codirector y productor ejecutivo de “Jimmy Kimmel Live!”, recordó haber regresado a casa con sus hijos el día de la suspensión. Dijo que cuando llegaron a casa, tuvieron que “ponerles una máscara” a sus hijos Jane y Billy, preguntándoles sobre la escuela y la práctica de fútbol antes de sentarlos para darles la noticia. “Mientras tanto, nuestros teléfonos están [going] zumbido, zumbido, zumbido, zumbido todo el tiempo en nuestros bolsillos y hay helicópteros sobre nuestra casa”, dijo.

Kimmel les dijo a los niños: «Mi programa ha sido suspendido» y, según McNearney, «Nuestra hija inmediatamente rompió a llorar. Y dijo: ‘Venderé mi Labubus'». McNearney dijo que su hijo Billy preguntó si «el presidente había hecho esto», y tanto ella como Kimmel respondieron: «Sí».

“Jimmy y yo creímos esa noche que el espectáculo nunca volvería”, dijo McNearney. Kimmel luego bromeó: “Así que estábamos mintiendo”.

En otra parte del podcast, McNearney y Kimmel hablaron sobre sus relaciones “desafiantes” con miembros de la familia que apoyan a Trump a medida que aumentaba la disputa del presidente con el presentador nocturno. Dijo que tiene “simpatía” por sus familiares, quienes “deliberadamente están siendo mal informados todos los días”, pero “me duele mucho por la relación personal que tengo ahora en la que mi esposo está luchando contra este hombre”.

«Para mí, que voten por Trump es que no voten por mi marido, por mí y por nuestra familia», añadió, y dijo que «desafortunadamente» ha «perdido relaciones con personas de mi familia a causa de ello».

El día que el programa de Kimmel fue retirado de ABC, Trump escribió en Truth Social: «Grandes noticias para Estados Unidos: los índices de audiencia cuestionados Jimmy Kimmel Show está CANCELADO. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer. Kimmel tiene CERO talento y peores índices de audiencia incluso que Colbert, si eso es posible».