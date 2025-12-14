La esposa de Dito Ariotedjo hace un reportaje sobre Davina Karamoy, prueba del supuesto romance de Jule con Yuka

VIVA – Noticias sobre la esposa. Aquí Ariotedjo Hice una historia sobre Davina Karamoy Los lectores aparentemente lo notaron. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. Pruebas de supuesta infidelidad Navidad con Yuka, la pareja de su mejor amiga de Malasia también está en el centro de atención.

Sin mencionar el tema de los internautas que atacaron el Instagram de Davina Karamoy por el tema de la infidelidad. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del domingo 14 de diciembre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

La esposa de Dito Ariotedjo escribió una vez una historia sobre Davina Karamoy, el contenido…

El nombre de Davina Karamoy es actualmente un tema candente de conversación en las redes sociales. La joven actriz se vio arrastrada a un supuesto romance con un ex ministro. No son pocos los internautas que hablan de la supuesta relación especial entre Davina Karamoy y Dito Ariotedjo.

Tras esta desagradable noticia, los internautas comenzaron a vincular una serie de cosas que involucran a Davina Karamoy y Dito Ariotedjo. Uno de ellos es una subida de la esposa de Dito Ariotedjo, Niena Kirana Riskyana.

Esta es la prueba del supuesto romance de Jule con Yuka, la pareja de su mejor amiga de Malasia

La celebridad de Instagram Julia Prastini, también conocida como Jule Foto : Captura de pantalla de Instagram @juliaprt7

El nombre Julia Prastini o más conocida como Jule ha vuelto a ser tema de conversación en las redes sociales. Esta vez, la atención pública no sólo se centra en su vida personal tras el divorcio, sino también en las acusaciones de traición que involucran a sus seres más cercanos. Este problema surgió después de que una celebridad de Malasia revelara hallazgos que se decía que eran evidencia de una aventura.

Los internautas atacan el Instagram de Davina Karamoy debido a problemas de infidelidad, que se dice que son transferidos a los papeles cinematográficos

El nombre Davina Karamoy de repente se convirtió en el centro de atención de los internautas. La columna de comentarios de la actriz en Instagram estuvo llena de internautas tras los rumores de un presunto romance con el ex Ministro de Juventud y Deportes Dito Ariotedjo. Muchos comentarios sarcásticos decían que Davina estaba demasiado «metida en su papel» para trasladarla a la vida real.

Triste, Aya Balqis confiesa sobre el supuesto engaño de su marido y Jule: ¡Mi hogar ha sido destruido!

Aya Balqis, Yuka y Jule

El mundo de las redes sociales ha vuelto a quedar conmocionado por la historia de la familia de una influencer que terminó en un drama amoroso. Esta vez, la atención del público se centró en la desgarradora confesión de una mujer que optó por abrir la voz luego de albergar heridas durante mucho tiempo.