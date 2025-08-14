La esperanza de Indonesia todavía se mantiene en las semifinales M-25

VIVA – El público anfitrión espera ver jugador de tenis Indonesia triunfó en el número de dobles masculinos Amman Mense World Tennis Championship M-25 todavía se mantiene. La pareja Anthony Susanto (Indonesia) y Alexander Chang (Estados Unidos) confirmaron boletos para las semifinales después de derrocar al dueto indio, Dharmii Shah/Yas Yadash, dos sets directos.

Leer también: Hope Indonesia en el campeonato de tenis M-25 se derrumbó inmediatamente el primer día



Jugando sólido desde el principio, el duro servicio de Chang y el voleibol de Anthony inmediatamente hicieron que el oponente deprimiera en el primer set. Ganaron rápidamente 4-0 antes de finalmente cerrar el set con un puntaje de 6-3 en 33 minutos.

En el segundo set, el turno de Chang para estar activo frente a la red, mientras que Anthony organizó ataques desde atrás. Este patrón tuvo éxito en hacerlos ganar el deslizamiento de tierra 6-2 en solo 27 minutos. Esta victoria trajo a Anthony/Chang a desafiar la segunda semilla de Japón, Kokoro Isomura/Shunsuke Nakagawa, en las semifinales mañana.

Leer también: El Abierto de Australia continúa innovando



«La confianza y las estrategias que van sin problemas hacen que el oponente no pueda emitir el mejor juego», dijeron Anthony y Chang Compact. Llaman a este resultado como un capital importante para enfrentar a los oponentes pesados en la próxima ronda.

Este logro repitió los logros de la semana pasada en la tercera serie M-25, cuando Anthony/Chang también penetró en las semifinales antes de eliminar Yusuke Kusuhara/Shunsuke Nakagawa.

Leer también: El campeonato de tenis del mundo masculino se inicia la serie IV.



Mientras tanto, otros boletos de semifinales pertenecen a Alexander Klintharov/Ajeet Rai (Nueva Zelanda) después de derrotar a Maan Khasarwani/Kabir Hans (India) 7-5, 7-5. Se encontrarán con Lucca Castelnouvo/Kaichi Uchida (Suiza/Japón) que ganó 6-2, 6-1 sobre Shanker Heisnam/Ajay Malik (India).

En el sector individual masculino, se producen grandes sorpresas. La segunda semilla de Japón, Hiroki Moriya, cayó en manos del tenista australiano, Philip Sekulic. Con un servicio preciso duro y de derecha, Sekulic ganó 6-4, 6-3 para entrar en cuartos de final.

Otra sorpresa vino de Yanki Erel (Türkiye) que se deshizo de la tercera semilla, Karan Singh (India), con un puntaje de 7-6 (4), 6-1. Elel ahora se enfrentará a Sidarth Rawar (India) en la ronda de 16.