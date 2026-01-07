La esperanza de Bichette de los Azulejos se desvanece en medio de una fuerte temporada baja

El Azulejos de Toronto Hemos realizado un trabajo extenso este invierno. Kazuma Okamoto, Tyler Rogers, Cody Poncey dylan cese son los nombres más importantes que han traído los campeones de la Liga Americana. Sin embargo, se especula que agregarán al menos uno de Kyle TuckerBo Bichette, o Alex Bregman simplemente no morirá.

En la conferencia de prensa introductoria de Okamoto, el gerente general Ross Atkins reveló algunos detalles clave de sus planes para el resto de la agencia libre. Tiene el apoyo total de la propiedad para gastar lo que sea necesario para construir un equipo campeón.

Junto con esta gran noticia, viene la mala noticia de que sus esperanzas de traer de regreso a Bichette podrían estar casi terminadas.

Malas noticias: las esperanzas de Bichette están casi muertas

A pesar de que Bichette se casó durante el fin de semana, los Azulejos recibieron una doble dosis de malas noticias sobre él el martes. El último informe de los dos provino de Mitch Bannon de The Athletic. Unas horas después de la conferencia de prensa introductoria de Okamoto, éste publicó su informe.

«Los Toronto Blue Jays siguen vinculados a los bateadores All-Star Bo Bichette y Kyle Tucker». Bannon escribió el 6 de enero de 2026.. «Aunque fuentes de la liga dijeron que los Azulejos han aumentado sus esfuerzos para reclutar a Tucker, quien sigue siendo un roster apto después de la firma del toletero japonés Kazuma Okamoto, una reunión con Bichette parece cada vez más improbable».

«Cada vez más improbable» no es lo que los fanáticos de los Azulejos quieren escuchar cuando se trata de Bichette. Era un obvio favorito de los fanáticos. Sin embargo, actualmente no está firmado por los Azulejos, por lo que la palabra clave a utilizar aquí es «era».

Continúa diciendo que fichar a Bichette eventualmente resultaría en alguien más, que se ha ganado Grandes Ligas tiempo, habiendo reducido el tiempo de juego. O que sería necesario ejecutar una operación.

“Si bien algunos en la organización de los Azulejos siguen siendo partidarios de fichar a Bichette, de 27 años”, escribió Bannon. «El cuadro interior del club, tal como está construido actualmente, parece estar abarrotado. Sería aparentemente imposible encontrar representantes regulares para todos Bichette, Okamoto, Andrés Giménez y Ernie Clement».

«Lo más probable es que Toronto tenga que hacer un intercambio importante, como trasladar a Anthony Santander cuando le quedan cuatro años de contrato, para abrir espacio para Bichette».

Sin embargo, a Bichette no le faltarán pretendientes. El joven toletero ha sido vinculado con el Yankees de Nueva York, Cachorros de Chicago, Filis de Filadelfia, Dodgers de Los Ángelesy Medias Rojas de Boston.

Buenas noticias: los Azulejos tienen dinero para gastar

Por otro lado, el propio Atkins ha expresado el apoyo de los propietarios para formar el mejor club posible.

«Lo hemos mejorado, por eso nos sentimos bien con nuestro equipo». Atkins dijo en la conferencia de prensa de Okamoto.. «Lo único que agregaría es que las incorporaciones en este momento reducirían el tiempo de juego de jugadores que consideramos que son muy buenas piezas de Grandes Ligas. Así que tenemos que tener eso en cuenta».

«Pero siempre hemos tenido un apoyo increíble por parte de los propietarios».

El apoyo de los propietarios aquí es clave. Debido a que no hay tope salarial (ni piso salarial, de hecho), los equipos solo pueden gastar tanto como los propietarios lo permitan. Debido a su larga y rentable carrera el invierno pasado, Toronto tiene una mayor flexibilidad financiera para agregar los jugadores que necesita.

Lo que nos lleva a Tucker.

Buenas noticias: persiguiendo agresivamente a Tucker

El informe de Bannon también deja claro que Tucker encaja bien con los Azulejos. Sin embargo, advierte que no se debe tratar su incorporación al equipo como una “garantía”.

«Está lejos de ser una garantía de que los Azulejos consigan a Tucker», escribió Bannon. «El interés de Toronto en el jugador de 28 años es claro. Los Azulejos, como se informó a principios de diciembreinvitó a Tucker a recorrer el complejo de desarrollo de la franquicia en Florida. Los jugadores, incluidos Guerrero y Myles Straw, también han comentado las publicaciones de Tucker en las redes sociales durante todo el invierno”.

«Pero el reciente reclutamiento de Tucker por parte de Toronto, dijo una fuente de la liga, ha sido más agresivo».

Una última palabra sobre Bichette

Si bien Bannon no descartó por completo una reunión con Bichette, sí ofreció una pizca de esperanza a los fanáticos.

«Los Azulejos probablemente se mantendrán en contacto con los representantes de Bichette mientras la agencia libre sigue fluida y los planes evolucionan», reveló Bannon. «Quizás si Bichette elige aceptar un acuerdo más corto con opciones de exclusión voluntaria, similar a los contratos firmados por Alex Bregman, Pete Alonso y Cody Bellinger en las últimas temporadas bajas, los Azulejos podrían hacer que las cosas funcionen durante un año».

Sin embargo, durante una aparición en Foul Territory, el informante Ken Rosenthal también afirmó que es “cada vez más improbable” para Toronto. para traer de vuelta a Bichette.

Esto podría ser exactamente lo que Bichette está considerando. ¿Debería aceptar un contrato más largo con un equipo en el que nunca ha jugado antes? ¿O firmar un contrato a corto plazo con el equipo que lo seleccionó, lo desarrolló y con quien llegó al Juego 7 de la Serie Mundial?

Sin duda, lo sabremos pronto.