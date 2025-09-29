La especulación del plan de paz de Gaza aumenta a medida que Netanyahu se encuentra con Trump en la Casa Blanca







La adición de una conferencia de prensa al primer ministro israelí Benjamin NetanyahuLa reunión de la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, plantea especulaciones de que la administración Trump planea anunciar que ha finalizado su acuerdo para poner fin al conflicto en Gaza y liberar a los rehenes israelí restantes que se mantienen allí, según los tiempos de Israel.

Estados Unidos ha asegurado el respaldo inicial para el plan de los socios árabes y musulmanes necesarios para la gestión de Gaza de la posguerra.

Sin embargo, Israel todavía estaba deliberando el plan el domingo, mientras que Hamas dijo que ni siquiera se había presentado con él todavía, según los tiempos de Israel.

Uno de los 21 puntos del plan establece que gran parte del acuerdo puede avanzar incluso si Hamas no está de acuerdo, incluido el establecimiento de un nuevo gobierno de transición de tecnócratas palestinos y una fuerza de estabilización internacional en áreas despejadas de la presencia de Hamas, que incluye la gran mayoría de la franja, según los tiempos de Israel.

Pero sin que Hamas libere a los 48 rehenes restantes, es poco probable que Israel acepte detener su ofensiva en la ciudad de Gaza y más allá.

Según los informes, Netanyahu se reunió con los líderes de asentamientos de Cisjordania el domingo por la noche antes de su reunión del lunes con el presidente de los Estados Unidos. Donald Trumpy dijo que planteará el tema de Israel aplicando la soberanía a Cisjordania, informó The Times of Israel.

Netanyahu también reconoció que se enfrentó a una «realidad complicada», lo que indica que es poco probable que la anexión israelí de partes de Cisjordania de Cisjordania.

Los aliados de Netanyahu a la derecha, incluidos los líderes de asentamiento, han estado presionando por Israel Aplicar su soberanía a partes de Cisjordania, particularmente como una reacción a la ola de países occidentales que reconocen un estado palestino.

Pero Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, y los EAU, que normalizó las relaciones con Israel hace cinco años, dijo que la medida sería una «línea roja», según los tiempos de Israel.

Según los informes, en la reunión, Netanyahu dijo que Israel debe «navegar por una realidad complicada». «Tenemos un presidente de apoyo», dijo Netanyahu sobre Trump. «Recuerde la era de Obama, cuando nos dijo que no pusiéramos ni un ladrillo».

Él escribe que el «mensaje claro de liquidación es, no a un palestino Estado, sí a aplicar soberanía.

