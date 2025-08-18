La escuela del pueblo existe independencia de la ignorancia

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación de Desarrollo y Cultura Humana (Menko PMK) Pratikno decir Escuela de la gente es el compromiso del gobierno de realizar la gente merdeka de estupidez.

Pratikno reveló esto mientras representaba a Prabowo para asistir a la conmemoración del Día Constitucional, así como al 80 aniversario del MPR indonesio, lunes 18 de agosto de 2025.

Pratikno dijo inicialmente que el gobierno de Prabowo cambió un presupuesto de RP300 billones más para programas más productivos. Uno de los programas es la escuela de personas.

Según él, el programa escolar del pueblo es una implementación mandato constitucionalespecialmente los contenidos en el artículo 33 de la Constitución de 1945.

«Este no es solo un programa, este es el mandato de la Constitución. Esta es la manifestación de los ideales de la independencia. Libertad del colonialismo, la independencia de la pobreza, la independencia de la ignorancia», dijo Pratikno.

Además de la escuela del pueblo, Pratikno dijo que el programa de auto -insuficiencia alimentaria, Garuda Superior School to Free Health CAK también es una forma de implementación del mandato de la Constitución.

«Entonces su programa también fortalece la asistencia social para los necesitados. Esta es una implementación real del mandato del Artículo 33 de la Constitución de 1945», enfatizó.