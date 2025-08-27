La escuela de personas es una cadena de cadena de pobreza

Yakarta, Viva – Director de escuela Universidad Estatal de Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar dio el mayor aprecio al presidente Prabowo Subianto por pasos concretos para realizar el establecimiento Escuela de la gente En varias regiones de Indonesia.

Según Harris, quien también es el vicecanciller de la Universidad Jayabaya Jakarta, el programa está diseñado con un enfoque holístico para superar el problema pobreza Tasas de deserción extremas y altas. El impacto no solo toca a los estudiantes, sino también a las familias y a la comunidad en general.

«El enfoque holístico tiene un propósito central, que rompe la cadena de pobreza entre la intergeneración hasta educación. Porque es muy probable que las familias pobres con abandono escolar produzcan la próxima pobre generación. Aquí es donde el valor estratégico de este programa «, dijo Harris, miércoles 27 de agosto de 2025.

El Presidente de la Junta de Síndicos de la Unión de Medios de Siber de Indonesia (SMSI) evaluó que la educación con un modelo de dormitorio para niños pobres y la eliminación de la escuela no solo garantiza el acceso a la educación, sino también para mejorar el nivel de vida de los niños a través de la provisión de instalaciones y nutrición decentes.

Por supuesto, hay una mejora en la calidad de vida, porque además de la educación académica, las escuelas con un modelo de dormitorio garantizan alojamiento y nutrición, también fomentando personajes. Para que la producción sea una persona más saludable, calificada y competitiva «, dijo.

Además, Harris enfatizó que el pueblo indonesio ve de manera clara y objetiva esta política.

Según él, todo el programa del presidente Prabowo, que va desde las escuelas públicas hasta la alimentación nutritiva gratuita para estudiantes y mujeres embarazadas, se vacía en un gran objetivo, es decir, construir resiliencia nacional.

«Un aspecto de la resiliencia nacional es la calidad de los recursos humanos. Eso se logra a través del establecimiento de las escuelas populares y los programas de alimentación nutritivos gratuitos. Además de la seguridad energética, la alimentación y la defensa de la seguridad, el presidente también enfatiza el desarrollo humano como el enfoque principal», explicó el Presidente Adjunto del Consejo de Liderazgo Nacional de los defensores de Indonesia (DPN peradi).

Harris es optimista, si el programa es consistente para correr para llegar al área 3T (subdesarrollado, principal y más externo), entonces el mapa de la carretera avanzada de Indonesia será más real.

La idea de la escuela del pueblo en realidad no es nueva en la historia de la educación indonesia. En los primeros días de la independencia, el concepto de escuelas de personas nació para brindar oportunidades a los niños de familias simples para obtener educación básica. La escuela de personas o «SR» en ese momento se convirtió en un nivel de seis años de educación, antes de que luego fuera reemplazada por la escuela primaria (SD) a través de reformas educativas en la década de 1970.

Ahora, el término escuelas de personas reviven con un nuevo espíritu por el presidente Prabowo. La diferencia es que las escuelas de las personas modernas no son solo una sala de estudio, sino que también se convierten en un centro de empoderamiento con el concepto de dormitorio, proporcionando nutrición y desarrollo del carácter. Este enfoque tiene como objetivo resolver la raíz de los problemas educativos, así como la pobreza extrema que aún persigue muchas regiones en Indonesia.

Esta transformación es vista por académicos y profesionales como un paso estratégico. Las escuelas de las personas no son solo un lugar para estudiar, sino el instrumento estatal para garantizar que no haya más niños que se queden atrás solo debido a factores económicos.

«Si esto continúa hasta áreas remotas y 3T, veremos una nueva generación de Indonesia que es más saludable, educada y tiene competitividad global», dijo Harris.