La escuela de cine de Los Ángeles acusada de faud masivo de préstamos estudiantiles; Soars escolta

En el episodio de hoy del podcast «Daily Variety», Gene Maddaus, VariedadEl escritor de medios senior, detalla su informe de investigación sobre Escuela de Cine de Los Ángeles y acusaciones de ex empleados que el negocio participó en fraude masivo de préstamos estudiantiles federales. Y Jennifer Maas, VariedadEl escritor de negocios senior, la televisión y los videojuegos, discute El crecimiento de Scopely, una empresa de juegos móviles Eso ha depositado grandes dólares apostando a los vínculos con propiedades de Hollywood de alta vatición. Y rendimos homenaje a Bob Broder, el respetado agente de talento y ejecutivo de Chuck Lorre Productions, quien murió el 23 de septiembre a los 85 años.

