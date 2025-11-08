La escritura de venta de tierras gubernamentales en Pune no debería haberse ejecutado: Ajit Pawar







El viceministro principal (CM) de Maharashtra, Ajit Pawar, dijo el sábado que la escritura de venta de tierras gubernamentales compradas por la empresa de su hijo en Pune «No debería haber sido ejecutado», y agregó que la verdad surgirá de la investigación ordenada por el gobierno estatal, informó la agencia de noticias PTI.

Sobre el acuerdo de tierras de Pune que involucra a su hijo, el CM adjunto de Maharashtra, Ajit Pawar, dice: «El gobierno también ha formado un comité bajo el liderazgo del Secretario Jefe Adicional (Ingresos), encargado de determinar cómo exactamente debe proceder la investigación. El comité ha sido… — AIN (@ANI) 8 de noviembre de 2025

Pawar, que encabeza el Partido del Congreso Nacionalista y tiene la cartera de finanzas en el estado, hizo los comentarios dos días después de que surgieran preguntas sobre la supuesta venta ilegal de 40 acres de tierra en la exclusiva zona de Mundhwa de Pune por 300 millones de rupias a una empresa de la que su hijo Parth es socio. Se han registrado dos primeros informes de información (FIR) en relación con el caso, aunque Parth no figura en ellos.

“(Independientemente de) quién esté involucrado, se debe realizar una investigación adecuada en el es un balde trato de tierras. La investigación ha comenzado y pronto saldrá toda la información”, dijo Pawar, hablando con los periodistas después de celebrar varias reuniones oficiales como ministro guardián del distrito de Pune, informó PTI.

Y añadió: «La transacción real no se llevó a cabo. La escritura de venta no debería haberse ejecutado. No sé cómo se hizo. Quienquiera que esté involucrado, debe llevarse a cabo una investigación adecuada. Se hicieron acusaciones en mi contra, pero no se demostró nada, aunque fui severamente calumniado. Ahora, después de que el Ministro Principal ordenó una investigación, se registraron dos FIR. La oficina de registro está llevando a cabo una investigación».

Pawar admitió que no se había llevado a cabo ninguna diligencia debida ni escrutinio legal antes de ejecutar el acuerdo de venta. También dijo que la investigación examinará si alguien llamó a funcionarios del gobierno para ejercer presión, manteniendo al mismo tiempo que ningún dinero cambió de manos en el acuerdo, que ahora ha sido cancelado.

El inspector general de registro está investigando el asunto y el ministro principal, Devendra Fadnavis, ha adoptado una postura estricta, señaló Pawar.

El jueves, la escritura de venta del terreno gubernamental de 40 acres a Amadea Empresas fue objeto de escrutinio por falta de las autorizaciones requeridas. Los líderes de la oposición alegaron que el valor de mercado del terreno era de 1.800 millones de rupias y afirmaron que no podría haberse vendido sin el permiso del gobierno.

Tras una denuncia presentada por el inspector general de la oficina de registro, la policía de Pimpri Chinchwad registró una FIR contra Digvijay Patil, socio de Amadea Enterprises; Shital Tejwani, que representó a los 272 «propietarios» de la tierra mediante un poder; y el subregistrador RB Taru por presunta apropiación indebida y fraude.

Pawar había afirmado anteriormente que parte Ignoraba que el terreno adquirido por su empresa pertenecía al gobierno.

(Con entradas PTI y ANI)









