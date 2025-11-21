La erupción del Semeru obliga al rescate de más de 170 escaladores en Indonesia







autoridades indonesias dijeron el jueves que ayudaron a más de 170 escaladores que fueron atrapados un día antes por la repentina erupción del Monte Semeru a regresar a un lugar seguro, ya que la actividad sísmica del volcán más alto de la isla de Java indicaba que la erupción continuará.

Alrededor de 178 personas, entre escaladores, porteadores, guías, funcionarios de turismo y turistas, comenzaron su camino hacia la montaña de 3.676 metros (12.060 pies) en el distrito de Lumajang de provincia de Java Oriental el miércoles y quedó varado en la zona de acampada de Ranu Kumbolo.

