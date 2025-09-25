¿La era del equipo nacional indonesio de la era de Kluivert ha estado cerrado por Pratama Arhan y Asnawi?

VIVA – Nombre de dos defensores principales Equipo nacional ERA DE INDONESIA Shin Tae-yong, Pratama Arhan Y Asnawi mangkualamcada vez más marginado desde Patrick Kluivert Sosteniendo el control del escuadrón de Garuda.

Leer también: ¡Combat de alerta del equipo nacional indonesio! El primer entrenamiento se celebró inmediatamente en Jeddah



Lo último, ambos no se incluyeron en la lista de 28 jugadores llamados KlUVvert para la cuarta ronda de la zona asiática 2026 en Arabia Saudita.

Anteriormente, Arhan y Asnawi también estuvieron ausentes en dos partidos de juicio contra Taiwán y Líbano en Surabaya a principios de septiembre.

Leer también: La pérdida de la fortaleza dura Shin Tae-yong en la era del equipo nacional indonesio Patrick Kluivert



De hecho, Arhan había recibido una llamada a la jornada de la FIFA en marzo y junio de 2025, pero no apareció una vez. La posición de espalda izquierda ahora está llena de nombres como Calvin Verdonk, Dean James, Shayne Pattynama, a Yance Sayuri.

Asnawi experimentó una situación similar. El puerto derecho de Back FC ya no es la primera opción desde la era de Kluivert. De hecho, el jugador de 25 años se había convertido en el capitán del equipo nacional durante años. En los dos primeros partidos Kluivert, a saber, perder 1-5 ante Australia y ganó 1-0 sobre Bahrein, Asnawi no fue vislumbrado.

Leer también: Marselino Ferdinan fue tachado, PSSI descargó hechos impactantes sobre la decisión de Kluivert



Había regresado a la lista de jugadores cuando se enfrentan a China y Japón en junio de 2025, pero aún no tuvo la oportunidad de ir al campo. Ahora, Asnawi debe competir con Kevin Diks, Sandy Walsh, Eliano Reijnders y Yakob Sayuri por la posición de espalda derecha.

Del lado del club, ambos de la actuación no se han maximizado. Arhan, quien defendió a Bangkok United, solo apareció tres veces en la Liga Thai 1 esta temporada, con un total de 100 minutos de juego. Mientras que Asnawi se sienta más en el banco antes de finalmente ser jugado dos veces como titular y dos veces como sustituto en el puerto FC.

Aunque no se llaman, los dos todavía figuran como jugadores activos con la mayor cantidad de gorras en Equipo nacional indonesio. Arhan ha empacado 50 apariciones, mientras que Asnawi registró 48 partidos internacionales.