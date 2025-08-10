La era de Redstone para Paramount y CBS termina con pequeña fanfarria (columna)

Para el clan Redstone, el final con Paramount Pictures llegó mucho como comenzó hace 31 años, la victoria lograda después de una pelea larga, amarga y altamente pública por una institución de Hollywood.

Esta vez, la victoria para Shari Redstone estaba asegurando la capacidad de vender fotos de Paramount, CBS, Paramount+, MTV, Nickelodeon y otros cableadores heredados a David EllisonSkydance Media. La batalla llegó a un gran costo, especialmente para CBS.

Skydance pagó alrededor de $ 8 mil millones en total por Paramount Global. En 1994, después de un desglose de 10 meses de pretendientes rivales superiores que incluyen a Barry Diller, QVC, John Malone y Telco BellSouth, Sumner Redstone, cerró el trato por Paramount Pictures solo a $ 9.5 mil millones de $ 19.5 mil millones en los dólares de hoy, ajustados por inflación.

Hace una generación, Sumner Redstone estaba manifiestamente energizado y envalentonado por los obstáculos que superó para asegurar su premio de poseer uno de los estudios fundamentales de Hollywood. Para su hija Shari Redstone, la entrega a Skydance Media llegó con mucha menos fanfarria. Y vino Cinco años casi hasta el día después de la muerte de Sumner Redstone en 97.

La compañía que Skydance acaba de comprar está dotada de de su especie Activos: sobre todo, Paramount Pictures y CBS, marcas que han sido parte de la tela de medios de la nación durante más de un siglo. Son irreplicables. Pero la compañía que terminó su ejecución como Paramount Global ha sido cojeada de los cambios macroeconómicos que han sacudido todos los medios y el entretenimiento. Ninguno ha sido más interrumpido que los estudios heredados que definieron el primer siglo de Hollywood. Y ninguna más, por muchas razones, que Paramount Global.

El momento de la venta trae un sujetalero a la década que Shari Redstone gastó limpiando el gran desastre hecho por su padre en sus años menores al frente de su imperio Viacom. Sumner Redstone, quien comenzó con una cadena de cine en Nueva Inglaterra, adquirió CBS en 2000 y lo puso bajo el paraguas de Viacom. Seis años después de eso, Sumner cambió de opinión y decidió que Viacom y CBS deberían operar por separado, aunque tanto bajo su firme control.

El viaje de Sumner Redstone para comprar Imágenes de Paramount estaba comenzando cuando llegó al acuerdo en septiembre de 1993. El Pricetag subiría por más de $ 1 mil millones después de que se realizaran las guerras de licitación.

Shari Redstone volvió a la imagen a lo grande en el otoño de 2015, cuando su padre de 90 años entró en declive físico en el complejo de Beverly Park. Según muchas cuentas, incluido el excelente reportaje en el libro de 2023 «sin guión» de James B. Stewart y Rachel Abrams, Shari entró en una historia digna de «Dallas» o «dinastía». Scheming novias, socios comerciales cuestionables, una flota de abogados y consultores que se atibican en honorarios y muchos otros jocados en torno a la fortuna de Sumner Redstone y su imperio comercial. Con todo este drama interno, no era de extrañar que Paramount comenzara a sufrir negligencia y falta de visión.

La marcha metódica de Shari Redstone a través de los obstáculos a su manera para resolver el futuro del imperio de su familia es ahora una parte importante de la leyenda de la familia Redstone. (Vea esta línea de tiempo que publicamos en 2016 sobre los eventos de los 12 meses anteriores). En ese proceso, Shari se convenció de que necesitaba reunir a Viacom y CBS por el bien de la compañía. Lo logró en 2019, dirigiendo más de unos pocos obstáculos. Esos incluyeron la feroz oposición del ex CEO de CBS Leslie Moonves, antes de que fuera expulsado en 2018 en medio de una ola de acusaciones de acoso sexual de su pasado.

Con el beneficio de la retrospectiva, está claro que CBS habría sido mejor permanecer por sí solo, aunque solo sea un objetivo de adquisición más atractivo para un comprador estratégico. Sé que no soy el único en el negocio que se pregunta cómo se vería el panorama de la industria hoy si Time Warner hubiera adquirido CBS alrededor de 2016, en lugar de venderse a AT&T.

Ahora, después de soportar otro ciclo de drama de Shakespeare que involucra al presidente Trump, «60 minutos» y un jefe de la FCC en una misión MAGA, Shari Redstone ha entregado las llaves al nuevo régimen de propiedad dirigido por David Ellison.

Ellison, no muy diferente a Sumner Redstone, ha desarrollado hábilmente sus medios de cielo en el vehículo para adquirir una preocupación mucho mayor. Parte de lo que compró fue el control de Paramount Global de Paramount Global de Shari Redstone. David Ellison y su padre, el multimillonario de Oracle, Larry Ellison, posee alrededor del 70% de la equidad en el recién acuñado Paramount Skydance, y controlan el 100% del poder de votación. El lote de Melrose es el patio de recreo de Ellisons ahora.

La familia Ellison tenía los recursos para ayudar a CBS a mantenerse altos contra la demanda sin mérito contra los «60 minutos» que el presidente Trump solía golpear a la compañía durante el año pasado. Podrían haber defendido la veracidad del contenido de que Sumner Redstone apreció tanto que declaró que «el contenido es el rey». No esta vez. Para allanar el camino para la aprobación de la FCC, Paramount Global le escribió a Trump un cheque de $ 16 millones para resolver la demanda. Como espectador de noticias de CBS de toda la vida, ha sido difícil ver que el poderoso ojo se quede magullado por los imperativos de los negocios.

Después de cerrar formalmente el acuerdo el 7 de agosto, David Ellison hizo su primera parada como el nuevo jefe de las operaciones de CBS News en West 57th Street. Ese fue un movimiento inteligente, para la óptica y de otra manera. Muestra que el equipo Ellison reconoce la gravedad de lo que se sucede para CBS News.

Como un nuevo rey del contenido toma el trono de Paramount, esperamos que Ellison comprenda las lecciones que se aprenderán del pasado reciente de Paramount y CBS, ahora que se le confía guiar su futuro.

