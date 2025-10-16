La equiparación del sector minero es una forma de presencia estatal

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales (EMR) Bahlil Lahadalia enfatizó que la riqueza de recursos naturales de Indonesia debe gestionarse bien en beneficio del pueblo, la nación y el Estado.

Así lo transmitió Bahlil en la Mineral & Coal Convention-Expo (Minerales y Carbón Convex) 2025 en Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025.

«Debemos gestionar nuestros enormes recursos naturales lo mejor posible, en beneficio del pueblo, la nación y el Estado, y para el bienestar de nuestro pueblo. Esto está relacionado con el artículo 33 de la Constitución de 1945», dijo Bahlil.

Bahlil mencionó la dirección de la política de gestión. mío en línea con la dirección del presidente Prabowo Sugianto, que enfatiza la importancia de mantener la sostenibilidad de los recursos naturales para las generaciones futuras.

«Lo que siempre ha sido la directiva de nuestro Presidente es que en el manejo de nuestros recursos naturales, de nuestras minas, no debemos pensar que los vamos a consumir todos de una vez, debemos recordar que ahí está nuestra próxima generación. Lo que debemos hacer bien, en un buen ambiente, con procesos que cumplan con la normativa aplicable», explicó.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia en Minerba Convex 2025

aguas abajo

Bahlil también destacó la importancia de la igualdad económica entre regiones en esa ocasión. Una de las estrategias seguidas por el gobierno es la descentralización del sector minero.

Según él, el gobierno ha entregado entre 18 y 20 proyectos downstream con una inversión total de 38 mil millones de dólares o alrededor de Rp. 618 billones. Se prevé que estos proyectos crearán 300 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos.

«Esta es una forma de que la presencia del Estado fomente programas para que el crecimiento económico pueda igualarse en las regiones. Nuestra economía no puede crecer sólo en Yakarta, debe ser en las regiones. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Downstreaming. Sin esto, creo que será difícil para nosotros lograr una aceleración del desarrollo», enfatizó Bahlil.

Bahlil añadió que el gobierno quiere que el desarrollo económico ya no se concentre en las grandes ciudades. A través de la Ley Número 2 de 2025 relativa a la Cuarta Enmienda de la Ley Número 4 de 2009 sobre Minería de Minerales y Carbón, el gobierno brinda oportunidades para que las MIPYMES, cooperativas y BUMD locales obtengan prioridad en la solicitud de Permisos de Negocios Mineros (IUP).

Digitalización minera