La épica judía-otomana ‘Korsan’ agrega Andreas Heckmann, Paul Wilmshurst

Showrunner Andreas Heckmann («Bárbaros») y director Paul Wilmshurst («El día del chacal», «los demonios de Da Vinci», «El último reino») se han abordado «Pirata«, Una épica náutica de seis partes producida por Francia Cajas de películas.

Ambientada en 1492, la serie sigue a Sara, la hija desafiante del rabino jefe de Granada, exiliado durante la expulsión de España de su población judía y capturada por Otoman Corsairs (‘Korsan’ en turco). Desde Andalucía hasta Estambul, su viaje se convierte en una atrevida misión de rescate a través de la tierra y el mar, explorando el exilio, la fe y la identidad. Bajo un decreto imperial, sus captores se convierten en aliados poco probables, guiando a los refugiados judíos a través de emboscadas, alianzas cambiantes y aguas traicioneras, mientras que Sara confronta el liderazgo, la lealtad y el amor a un alto costo.

España de la era de la Inquisición contrastante con el imperio multicultural otomano, Korsan combina el drama histórico, los personajes complejos y un triángulo amoroso central entre Sara, una audaz rebelde judío; Piri, un pirata egoísta con honor oculto, y Jean, su hermano y rival adoptivo. Juntos, deben sobrevivir no solo a la persecución sino a la traición desde adentro, entregando aventuras y emociones dirigidas a una audiencia internacional.

«Arraigado en la historia, cargados emocionalmente y ricos en tensión visual y psicológica, ‘Korsan’ es exactamente la historia que quiero contar», dice Wilmshurst. «Si bien se desarrolla en un entorno histórico, cada silencio, mirada y decisión conlleva urgencia contemporánea. En esencia, la serie trata sobre identidad, coraje y resistencia, pero también es una historia de aventura y romance».

«Con la familia en Alemania, Turquía, Holanda y Estados Unidos, mi vida abarca dos religiones y cuatro continentes, culturas e idiomas», agrega Heckmann.

«Estas diferencias nos enriquecen en lugar de dividirnos. Hoy, muchos se retiran a sus propios grupos, alegando libertad y justicia solo para sí mismos. Los desafíos que enfrentamos la colaboración de la demanda, la compasión y el coraje, y nos recuerdan que los verdaderos héroes son aquellos que se atreven a luchar contra la injusticia».

La serie de seis episodios tiene un presupuesto de $ 24 millones: $ 25 millones, con un acuerdo prevente con un importante distribuidor internacional en sus etapas finales. La filmación se desarrolla en España para fines del verano 2026. La fundadora de la película de Lazuri, Cumali Varer, representará la serie en Mipcom en octubre.

«Mientras que Columbus abrió la ruta a las Américas, la radicalización y las tensiones religiosas ya sacudieron Europa, lo que eventualmente condujo a las guerras de la religión», dice Varer. «Hoy, España está reconsiderando su pasado, reconociendo la influencia de siglos de las comunidades judías y musulmanas. Korsan cuenta esta historia de una manera emocionante y sofisticada, fomentando la comprensión del ‘otro’ y promoviendo la tolerancia y la cooperación, un recordatorio oportuno en el mundo de hoy».