Vietnam ha seleccionado la épica de la guerra «Lluvia roja”(Mưa ỏ) como su presentación para la mejor categoría de película internacional en el 98 Premios de la Academia.

Dirigida por ặng thái Huyền y coescrita con el novelista Chu Lai, la imagen dramatiza la defensa de 81 días de la ciudadela de Quảng en 1972, una de las batallas más decisivas de la Guerra de Vietnam. La historia sigue a un escuadrón de soldados de Vietnam del Norte mientras soportan un bombardeo implacable y las crecientes pérdidas, mientras enfrentan sus propios miedos y divisiones.

Desde su lanzamiento a principios de este año, «Red Rain» se ha convertido en una sensación de taquilla en Vietnam. La película ha ganado más de VND714 mil millones ($ 28 millones) y vendió más de 8,1 millones de boletos, lo que la convierte en la película vietnamita más recaltadora de todos los tiempos.

La producción a gran escala contó con un set de campo de batalla de 50 hectáreas e involucró meses de preparación en múltiples provincias. Se utilizaron sistemas de múltiples cámaras para capturar escenas de batalla expansivas, mientras que se desplegaron efectos prácticos extensos y CGI para recrear la escala del conflicto.

«Red Rain» llega a los Oscar como el último intento de Vietnam de romperse en la categoría de funciones internacionales. El país ha presentado entradas regularmente desde 1993, pero ninguno ha asegurado una nominación hasta la fecha. Las presentaciones recientes incluyen «Padre e Hijo» (2017), «Ojos de ensueño» (2020) y «Glorious Ashes» (2023). La primera presentación del país, «El aroma de la papaya verde» del país, obtuvo una nominación en 1993.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.