La EPA despide a los empleados que criticaron públicamente las políticas de la agencia bajo Trump







La Agencia de Protección Ambiental despidió el viernes al menos a ocho empleados que firmaron una carta criticando el liderazgo de la Agencia bajo el administrador Lee Zeldin y el Presidente Donald Trump. «Tras una investigación interna exhaustiva, los supervisores de la EPA tomaron decisiones de manera individualizada,» una portavoz de la EPA dijo el viernes en un comunicado. La llamada declaración de disidencia, firmada por más de 170 empleados a fines de junio «, contiene información inexacta diseñada para engañar a los negocios público sobre el negocio de la agencia», dijo la portavoz Molly Vaseliou. «Afortunadamente, esto representa una pequeña fracción de los miles de empleados de la EPA dedicados y trabajadores que no están tratando de engañar y asustar al público estadounidense».

«La EPA tiene una política de tolerancia cero para los funcionarios de carrera que usan su posición de agencia y título para socavar, sabotear y socavar ilegalmente la voluntad del público estadounidense que se expresó claramente en las urnas en noviembre pasado», agregó.

Vaseliou se negó a decir cuántos empleados fueron disciplinados, pero el jefe de uno de los sindicatos más grandes de la agencia dijo que al menos seis empleados de prueba que firmaron la carta fueron despedidos, junto con al menos dos empleados de su carrera. El sindicato, parte de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, condenó los disparos, que se presentan después de que 139 trabajadores fueron puestos en licencia administrativa poco después de firmar la declaración de disidencia. La EPA en ese momento acusó a los empleados de «socavar ilegalmente» la agenda de la administración Trump.

«El Administración de Trump Y las acciones de represalia de la EPA contra estos trabajadores fueron claramente un asalto a los derechos laborales y de libre expresión «, dijo Justin Chen, presidente del Consejo Afge 238, que representa a miles de empleados de la EPA. Más de 150 trabajadores que fueron disciplinados «hasta e incluir ser despedidos» incluían científicos, ingenieros, abogados, oficiales de contrato, personal de respuesta a emergencias y una gran cantidad de otros trabajos «, dijo Chen a Associated Press.» Viven y trabajan en comunidades de todo el país, y todos creen en la misión de la agencia para proteger la salud humana y el entorno en el entorno de la misión del público «. La salud humana y el medio ambiente.

Los empleados de otras agencias, incluidos los Institutos Nacionales de Salud y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, han emitido declaraciones similares. Algunos empleados de FEMA que firmaron una carta de disidencia pública a principios de esta semana fueron presionados el martes, según documentos revisados ​​por Associated Press. Más de 180 empleados actuales y anteriores de FEMA firmaron la carta hecha pública el lunes.

La declaración critica recientes recortes al personal y los programas de la agencia y advierte que la capacidad de FEMA para responder a un desastre importante está peligrosamente disminuida. La EPA dijo el mes pasado que eliminará su brazo de investigación y desarrollo y reduce el personal de la agencia por miles de empleados. Los funcionarios esperan que el personal total disminuya a aproximadamente 12,500, una reducción de más de 3.700 empleados, o casi el 23 por ciento, desde los niveles de personal cuando Triunfo asumió el cargo en enero.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





