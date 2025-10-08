La entrevista extendida de Tonight Show de Taylor Swift se transmitirá como episodio especial

NBC transmitirá un episodio especial de “The Tonight Show” el viernes con una versión ampliada de Jimmy FallónLa reciente entrevista de Taylor Swift.

Swift apareció en “The Tonight Show” el lunes en promoción de su duodécimo álbum de estudio “La vida de una corista.” Según lo informado por VariedadLa transmisión del lunes excluyó partes de la entrevista que luego fueron publicadas en línea. El viernes, NBC transmitirá esos momentos en lugar de las entrevistas de Fallon con los otros invitados que aparecieron en el episodio del lunes.

Entre los segmentos que se presentarán se encuentra la explicación de Swift de por qué no actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2026 (Roc Nation anunció recientemente a Bad Bunny como cabeza de cartel).

“Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo: nuestro [business] «Los equipos son muy cercanos», le dijo a Fallon sobre el fundador de Roc Nation. «A veces llaman y dicen: ‘¿Cómo se siente ella acerca de…? Y eso no es, como, una oferta oficial o una conversación en la sala de conferencias, sino más bien: ‘¿Cómo se siente ella al respecto en general?'».

«Y siempre podemos decirle la verdad, que es que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo real», explicó, refiriéndose a su prometido Travis Kelce, quien juega para los Kansas City Chiefs. «Como, [professional football] Es ajedrez violento. Eso es gladiadores sin espadas. Eso es peligroso. Soy, [for] toda la temporada, concentrado en lo que ese hombre está haciendo en el campo. ¿Te imaginas si él estuviera ahí cada semana, arriesgando su vida, practicando este deporte muy peligroso, de mucha presión y de alta intensidad, y yo dijera: ‘Me pregunto cuál debería ser mi coreografía? Creo que deberíamos hacer dos versos de “Shake It Up”, de “Blank Space” y de “Cruel Summer”, ¡eso sería genial!’”.

“The Tonight Show” cuenta con la producción ejecutiva de Lorne Michaels, con productores que incluyen a Gerard Bradford y el showrunner Chris Miller.