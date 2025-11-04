La entrevista de ’60 minutos’ de Trump logra 13,2 millones de espectadores

Entrevista editada del presidente Trump con Noticias CBS‘ “60 minutos”—un año después de que demandó a la revista de noticias por sus prácticas de edición—obtuvo grandes índices de audiencia para el programa.

Según datos preliminares de Nielsen, la emisión del 2 de noviembre de “60 Minutes” atrajo a 13,2 millones de espectadores. Variedad ha confirmado. Las calificaciones rápidas nacionales reflejan más la visualización en vivo y es probable que las cifras finales cambien. Pero esa es una cifra alta para el programa, que promedió 8,32 millones de espectadores para la temporada 2024-25, según datos de Nielsen.

Trump fue entrevistado por Norah O’Donnell, corresponsal senior de CBS News y colaboradora de «60 Minutes». Fue la primera entrevista de Trump con “60 Minutes” en cinco años. Durante la entrevista, Trump se jactó de que «’60 Minutes’ me pagó mucho dinero» y elogió la adquisición de Paramount por parte de Skydance Media de David Ellison, pero esos comentarios fueron eliminados de la versión editada que se transmitió por CBS.

«’60 Minutes’ me pagó mucho dinero», dijo Trump. «No tienes que ponerte esto, porque no quiero avergonzarte, y estoy seguro de que no lo eres… tienes un gran… creo que tienes un gran líder nuevo, francamente, la joven que dirige toda tu empresa es una gran… por lo que sé», dijo Trump. Trump se refería a Bari Weiss, nombrada editora en jefe de CBS News el mes pasado después de que Paramount Skydance comprara su medio The Free Press en un acuerdo de 150 millones de dólares.

Acerca de Weiss, Trump dijo: «No la conozco, pero he oído que es una gran persona. Pero ’60 Minutes’ se vio obligado a pagarme, mucho dinero porque sacaron su respuesta que era tan mala, que cambiaba las elecciones, dos noches antes de las elecciones. Y pusieron una nueva respuesta. Y me pagaron mucho dinero por eso. No se pueden tener noticias falsas. Tienes que tener noticias legítimas. Y creo que está sucediendo».

Respecto a la adquisición de Paramount, empresa matriz de CBS, por parte de la familia Ellison, Trump dijo: «Veo que suceden cosas buenas en las noticias. Realmente las veo. Y creo que una de las mejores cosas que ha sucedido es este programa y los nuevos propietarios, CBS y los nuevos propietarios. Creo que es lo mejor que le ha sucedido en mucho tiempo a una prensa libre, abierta y buena».

Trump es amigo de Larry Ellison, el ultrarico fundador de Oracle. El mes pasado, Trump dijo: «Larry Ellison es genial y su hijo David es genial. Son amigos míos. Son grandes partidarios míos. Tomarán las decisiones correctas. Van a revitalizar la CBS; con suerte, la devolverán a su antigua gloria».

La afirmación de Trump de que “60 Minutos” le pagó no es técnicamente correcta. De hecho, la empresa matriz Paramount Global acordó pagarle a Trump $16 millones para resolver su demanda que alegaba que “60 Minutes” editó engañosamente las respuestas de la entonces vicepresidenta Kamala Harris de una manera que perjudicó a Trump. Los expertos legales dijeron que Paramount habría ganado fácilmente en los tribunales e inicialmente Paramount y CBS News intentaron que se desestimara el caso. Sin embargo, la anterior accionista mayoritaria de Paramount, Shari Redstone, presionó a la empresa para que resolviera el caso fuera de los tribunales, para allanar el camino para que Skydance Media cerrara la adquisición de Paramount Global por 8.000 millones de dólares.

CBS News publicó el domingo una transcripción de la sesión completa de 90 minutos con Trump. La entrevista cubrió una amplia gama de temas, desde política internacional hasta redadas de ICE en EE. UU., economía y policía sanitaria y el cierre del gobierno federal. Gran parte de la entrevista se dedicó a las preguntas de O’Donnell sobre las opiniones del presidente sobre los puntos geopolíticos conflictivos y los desafíos que enfrenta Estados Unidos al tratar con Rusia, China, Israel, Venezuela y otras situaciones impredecibles. La entrevista fue grabada el 31 de octubre en el complejo Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida.

O’Donnell también cuestionó a Trump sobre los conflictos de su papel como presidente y las inversiones de su familia y la comercialización de criptomonedas con la marca Trump. Cuando se le preguntó sobre la actividad criptográfica de la familia Trump, Trump se mostró desdeñoso. «No puedo decirlo, porque… no puedo decirlo… no estoy preocupado. No… preferiría que no hicieras la pregunta. Pero te dejé que la hicieras. Simplemente viniste a mí y me dijiste: «¿Puedo hacer otra pregunta?». Y dije, sí. Ésta es la pregunta…”