La entrada suiza de Oscar ‘Late Shift’ se vende a Music Box para América del Norte

Películas de Music Box ha adquirido los derechos de distribución de América del Norte para Petra Volpe «Turno tardío«, Que se reveló hoy como la entrada oficial de Suiza para la categoría de película internacional para el Premios de la Academia.

Trustnordisk maneja los derechos internacionales sobre la película, protagonizada por Leonie Benesch, quien apareció anteriormente en el drama nominado al Oscar «The Teachers ‘Lounge» en 2023, y el drama nominado al Oscar «5 de septiembre» el año pasado.

«Late Shift» sigue a una enfermera, Floria, mientras navega por el ritmo implacable en una sala quirúrgica con una dedicación inquebrantable, infundiendo a la humanidad y al calor en la atención de su paciente a pesar de que el cambio tiene poco personal. A medida que el día se intensifica, la película se transforma en una carrera apasionante contra el tiempo, culminando en un clímax fascinante.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín en febrero, y Trustnordisk lo ha vendido a más de 50 países. Ha atraído más de 650,000 admisiones teatrales en Alemania, Austria y Suiza.

Brian Andreotti, jefe de adquisiciones en Music Box, dijo: «Nadie necesita completar las complejidades del sistema de atención médica suiza antes de ver ‘turno tardío’ porque la película de Petra es universal, un thriller fundamentado que es fácilmente relacionado con cualquier persona que pase su día laboral en sus pies.

La película está dirigida y escrita por Volpe, y es producida por Reto Schaerli y Lukas Hobi de Zodiac Pictures, en coproducción con MMC Zodiac, Radio y Televisión Suiza y SRG SSR. Con el apoyo de la Oficina Federal de Cultura, Zurcher Filmstiftung, Junta de Cine Federal Alemán, Suissimage y los Cantones de Aargau y Lucerna.

La fecha límite para presentar selecciones internacionales de características a la Academia de Artes y Ciencias de la Cine Oscar Las listas cortas se revelan el 16 de diciembre, con 15 películas internacionales seleccionadas para ser votadas por miembros de la academia en todas las sucursales que se comprometen a ver las 15 películas. Las nominaciones al Oscar serán reveladas el 22 de enero.