La entrada marroquí al Oscar ‘Calle Málaga’ consigue distribución en Norteamérica

Maryam TouzaniLa película premiada en Venecia “Calle Málaga” ha sido adquirida por Liberación de hebras para distribución en Norteamérica.

“Calle Málaga” está protagonizada por Carmen Maura, la actriz ganadora de Goya y César y musa de Pedro Almodóvar, como María, una mujer española de 79 años, que ha disfrutado vivir su vida en Tánger – Marruecos, en la calle Málaga. Cuando su hija llega inesperadamente de Madrid para vender la casa en la que siempre ha vivido, María queda devastada. Decidida a quedarse, hace todo lo posible para recuperar su hogar, descubriendo el amor, el romance y el deseo en el camino.

Producido por Nabil Ayouch y representada internacionalmente por Films Boutique, “Calle Málaga” fue seleccionada como la película oficial de Marruecos para la premios oscar‘ carrera característica internacional. Ganó los premios del público en el Festival de Cine de Venecia y en el Festival de Cine de Mill Valley.

El acuerdo se cerró entre Jean-Christophe Simon de Films Boutique y Jon Gerrans de Strand Releasing.

«Estamos encantados de trabajar con Maryam y Nabil en otra aventura. Esta es una película tan personal y hermosa, que merece el reconocimiento que ha recibido hasta ahora y tenemos la esperanza de que resonará en el público de América del Norte», dijo Marcus Hu, copresidente de Strand Releasing.

Ayouch, un querido cineasta y productor franco-marroquí que también es esposo de Touzani, señaló que Strand Releasing anteriormente “hizo un trabajo sobresaliente en las dos primeras películas de Maryam”, “Adam” y “The Blue Caftan”. Esta última se estrenó mundialmente en Cannes e hizo historia como la primera película marroquí en llegar a la lista de finalistas de los Oscar, además de ganar más de 60 premios en todo el mundo.

«Estoy seguro de que Marcus y Jon volverán a hacer maravillas para hacer que ‘Calle Málaga’ resuene de la manera más hermosa», dijo Ayouch.

Ayouch produjo la película con Amine Benjelloun en Ali n’ Productions en Marruecos y Jean-Rémi Ducourtioux en Les Films du Nouveau Monde en Francia; Simón de Santiago y Fernando Bovaira en Mod Producciones en España; Fred Burle y Sol Bondy en One Two Films en Alemania; y Sebastian Schelenz de Velvet Films en Bélgica.

Hasta ahora, Films Boutique ha vendido “Calle Málaga” en la mayoría de los territorios importantes, incluidos Australia, Nueva Zelanda (Potential), Austria (Panda Lichtspiele), Benelux (Cinéart), Francia (Ad Vitam), Alemania (Pandora), Italia (Movies Inspired), Grecia (Danaos), Hungría (Cirko Film), Marruecos (Zaza Films) y Polonia. (Gutek)

Portugal (Leopardo Filmes), Escandinavia (Future Film), España (Caramel) y Suiza (Filmcoopi).