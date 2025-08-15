El 23rd Morelia International Film Festival (FICM) promete una edición de banner con algunos de los cineastas más famosos de México y recién llegados notables que compiten por sus premios Ojo. Entre ellos están David Pablos cuyo «en el camino» («en el Camino»), producido por Luna de diego e inna payan, compite en la sección de horizontes de la Venecia Festival de cine en septiembre

Fernando Eimbcke, quien ganó por primera vez con su debut característica «Duck Season», está compitiendo con su drama «Elm», producido por el Entertainment del Plan B de Brad Pitt bajo su iniciativa de finanzas cinematográficas de Micro Budget.

Daniel Giménez Cacho, mejor conocido por sus actuaciones icónicas en «Zama» de Lucrecia Martel y «Bardo» de Alejandro González Iñárritu, lleva su debut como director con el director «Juana» a Morelia.

La actriz Mayra Hermosillo («Narcos: México») también respecta a los máximos honores de Morelia con su primer largometraje como director que compite un mes antes en la barra lateral de Venice Days. El drama familiar fue Recientemente recogido por Bendita Film Sales.

Otro recién llegado, Ernesto Martínez Bucio, ganador del premio al mejor primer largometraje en el BerleralLa hilos de perspectivas inaugurales compite en Morelia con su historia de supervivencia de la infancia «El diablo fuma (y salva los partidos quemados en la misma caja)».

Quizás por coincidencia, muchas de las películas de ficción en competencia este año presentan protagonistas infantiles.

“The Morelia International Film Festival was created to promote Mexican filmmakers. Over the years, it has become an exceptional meeting point for the best of international cinema, while keeping its primordial mission of supporting and promoting Mexican cinema,” said Daniela Michel, the festival’s founder and general director, adding: “This year, the FICM Official Selection showcases impeccably crafted films, a faithful and unmistakable sample of the extraordinary Cinema hecho en México «.

Según el festival, más de 100 películas conforman la competencia de esta edición: 16 obras en la sección de Michoacán (13 cortometrajes y 2 largometrajes), 61 obras en la sección de cortometrajes mexicano (16 animados, 14 documentales y 31 ficción), 14 obras en la sección documental mexicana y 11 trabajos en la sección de películas mexicanas.

Fundado en 2003 y considerado uno de los festivales de cine preeminentes en América Latina, FICM tiene lugar en la impresionante ciudad de Morelia, muy construida en el siglo XVI y un sitio de la Patrimonio de la UNESCO. Al ser una ciudad bastante compacta, los asistentes al festival pueden caminar de un lugar a otro. El corazón colonial de la ciudad es un laberinto de calles estrechas flanqueadas por edificios del siglo XVII y del siglo Eihtepto bien conservados diseñados por la distintiva piedra rosa de la región.

El festival se extiende del 10 al 19 de octubre de este año. Solía estar más cerca de las festividades más importantes del Día de los Muertos de México, lo que significaba que toda la ciudad estaba vestida en los días que lo llevaron. Desafortunadamente, también significaba más personas que compiten por habitaciones de hotel.

En el transcurso de 23 años, Morelia ha presentado 1,500 películas mexicanas que compiten en su selección oficial, y 5,500 películas en todas las vistas a través de 8,000 proyecciones, atrayendo alrededor de 2 millones de asistentes a persona y más de 3 millones de asistentes virtuales, informó.

Desde 2018, el Festival Internacional de Cine de Morelia ha presentado el Premio de Excelencia Artística a luminarias como Alfonso Cuarón, Robert Redford, Claire Denis, Alejandro G. Iñárritu, Willem Dafoe, Jodie Foster y Francis Ford Coppola.

Características de ficción mexicana en la competencia:

«Adiós amor» («Adiós, amor», Indra Villaaseñor Amador)

Después de 11 años de distancia, Chuy es deportado a su ciudad natal en Sinaloa, ahora marcada por la violencia de drogas. Reuniendo con Chano, un amigo de la infancia convertido en Hitman, se enfrenta al secreto que lo alejó y aún lo persigue, buscando su lugar en medio de la cultura sinalo.

«Longers Adiós con mirada» («Los amantes se despiden de los ojos», Rigoberto Perezcano)

En el valle de Oaxaca, Elida desafía la tradición, rechazando un matrimonio forzado con el rico Damián para perseguir a Olivo, un hombre más joven inspirado en su difunto padre. El último del director «Carmín Tropical».

«Ángeles «(» Ángeles «, Paula Markovitch)

La cuarta característica de Markovitch sigue a Street Urchin, Angeles, que vende velas y un hombre suicida de unos cincuenta años. En lugar de tratar de hablar del hombre, Angeles intenta ayudarlo.

«En el camino» («En el camino», David Pablos)

Recogido por M-apego Antes de su estreno de Venecia, se vuelve contra Veneno, un vagabundo rebelde, que encanta a Muñeco, un camionero cauteloso, para que lo conduzcan a través del mundo hiper-masculino del transporte de larga distancia del norte de México.

«El diablo fuma (y guarda los partidos quemados en la misma caja)», « («El diablo fuma (y mantiene las cabezas de los partidos quemados en la misma caja)», Ernesto Martínez Bucio

Ambientada a mediados de la década de 1990, la película ofrece «un viaje de regreso al mundo mágico de la infancia», explorando los lazos entre hermanos y la naturaleza hereditaria del miedo.

El diablo fuma … Cortesía de FICM

«The Guardian» («The Guardian», Nuria ibáñez)

Ficción de ficción debut del documentalista Ibáñez, conocido por los documentos «The Wild Stream» y «The Fightrope».

«Juana» («Juana», Daniel Giménez Cacho)

El debut como director de Giménez Cacho es una mirada íntima y personal a un periodista que investiga el caso de abuso sexual de un político, explorando por qué los periodistas arriesgan todo en busca de la verdad.

«The Reserve» («La Reserve», Pablo Pérez Lombardini)

El thriller ambiental inspirado en relatos reales de los defensores ambientales, sigue a un guardabosques comprometido a proteger el bosque alrededor de su pueblo. Un título con los fanáticos cuando se proyectó en Ventana Sur.

La reserva, cortesía de FICM

«Si no quemamos, ¿cómo encendemos la noche» («Pero quemamos, cómo iluminar la noche», Kim Torres)

Laura, una tímida niña de trece años, se muda a una ciudad cerca de un bosque oscuro y descubre una legendaria bestia que se aprovecha de las mujeres, una verdad revelada a través de su amistad con Daniela.

«Elm» («Olmo», Fernando Eimbcke)

Un joven de catorce años atendiendo a su padre postrado con esclerosis múltiple tiene su mundo volcado cuando un vecino lo invita a una fiesta.

«Vanilla» («Vainilla», Mayra Hermosillo)

Ambientada a fines de la década de 1980, México, sigue a Roberta, de ocho años, que presenta a su familia de siete mujeres que luchan por salvar su hogar de aumentar la deuda, influyendo en sus propios puntos de vista sobre ella y otras. Un título de zumbido en Ventana Sur.

Vainilla, cortesía de FICM

Documentales mexicanos en competencia:

«Abuela, Jardín de Memories» («Abuela, el jardín de la memoria», Rodrigo ímaz)

«Backside» («Backside», Raúl O. Paz-Pastrana)

«Binniza, los seres de las nubes» («Binnizá, los seres de las nubes», Juan Carlos Rulfo)

«Boca Vieja», («Boca Vieja», YoveGami Ascona Mora)

«Brigada 2045» («Brigada 2045», Olivia Lungas)

«En un rato más tarde» («Hasta un momento después / Chú Siné Paché Ba,» Pablo Tamez Sierra)

«Ser Olimpia» («Llame a Olimpia», Indira Cato)

«¡Aquellos que dicen que no!» («¡Aquellos que dicen que no!»

«Vi gotas de gotas, iluminadas por un rayo, y cada vez que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti» («Miré las gotas iluminadas por un rayo, y cada vez que respiraba, suspiraba y cada vez pensaba, pensaba en ti», José de Jesús Gutiérzzzzzzzz))

«El» cole «(pecados», Kani LaPourta)

«Cadetes heroicos» («Héroes infantiles», Emilio Mailé)

«Papá Melissa» («Papa Melissa», Sophia Stieglitz)

«Los sueños que compartimos» («Los sueños que compartimos», Valentina Leduc Navarro)

«Vive en la frontera» («Vive en la orilla», Lucia Gajá)