La entrada de Oscar de Tailandia ‘a fantasma útil’ se vende internacionalmente

Entrada de Oscar de Tailandia «Un fantasma útil» Ratchapoom boonbunchachokeLa función de debut que está teniendo su estreno en América del Norte en Toronto, se ha vendido a una serie de territorios para la compañía Best Friend Forever con sede en Bruselas.

La película se inclinó en la semana de los críticos de Cannes este año y ganó el gran premio. El mejor amigo Forever ha cerrado acuerdos para HBO Europa (Europa del Este y Central), América Latina (Gluon), Japón (Sundae), Alemania y Austria (Little Dream Pictures), Benelux (Vedette Film), España (YouPlanet), Islandia (Bio Paradis), Grecia (Neo Films), Portugal (Motelx), Hungaria (Cinefil), Taiwan (Neo), INDONESTA) (Falcon Pictures), Vietnam (contenido de junio) y a Eagle International para aerolíneas. Reino Unido, Escandinavia, Corea del Sur y Australia, entre otros territorios, están en discusiones.

«Un fantasma útil» se ganó Reseñas estelares en Cannes, y ya se ha vendido a Cinebse para la distribución de América del Norte y las películas de JHR para Francia.

La película cuenta la historia de marzo, que está de luto a su esposa Nat después de que ella muere debido a la contaminación del polvo. Cuando descubre que su espíritu ha regresado inesperadamente en forma de una aspiradora, lo abarca y la pareja forma una historia de amor humano-fantasma poco convencional. Pero la familia de March, que ha visto que su fábrica se puso al revés por el fantasma de un ex empleado, rechaza la relación. Ansioso por convencer a la familia de ella y el amor de March, Nat se prepara para convertirse en un fantasma útil y ofrece limpiar la fábrica.

Boonbunchachoke previamente obtuvo fuertes críticas con su cortometraje «Red Aninsri; o, de puntillas en el Muro de Berlín aún tembloroso», que se estrenó en Locarno en 2020. Hablando sobre «un fantasma útil», el Helmer dijo que su película «no intenta asustar o asustar a los audiencias, en su lugar, provoca que piensen sobre la relación entre los humanos y el fantasma en nuestra sociedad» «.

«Un fantasma útil» está dirigido por un conocido elenco tailandés, incluidos Davika Hoorne («Pee Mak»), Apasiri Nitibhon y Wisarut Himmarat. Es producido por 185 películas («Morte Cucina»), Haut Les Mains («Where the Wind proviene») y Momo Film Co («Don’t Cry, Butterfly»).

La alineación de Otoño de Best Friend Forever está encabezada por Toronto Films como «Egghead Republic» dirigida por Pella Kågerman y Hugo Lilja, y «¡A la victoria!» por Valentyn Vasyanovych, que compite en la sección de la plataforma.