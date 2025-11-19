La entrada de China al Oscar se fija en medio de la masacre de Nanjing

La decencia humana en medio de una atrocidad inhumana es el poderoso impulso emocional de la candidatura de China al Oscar internacional, “Muerto a los derechos”, un conmovedor drama ambientado durante la masacre de Nanjing de 1937 en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Centrado en un cartero que se hace pasar por un revelador de fotografías para sobrevivir a la ocupación japonesa mientras esconde en secreto a un grupo de ciudadanos aterrorizados. Shen AoLa continuación magníficamente producida de su éxito de 2023 “No More Bets” equilibra de manera experta un drama intensamente claustrofóbico con representaciones espectaculares de la caída de Nanjing y sus impactantes consecuencias.

Aunque un poco melodramático en el tramo final y que contiene varias escenas que algunos espectadores pueden encontrar difíciles de ver, el tercer mayor éxito interno de China del año hasta el momento sirve como un potente recordatorio de un capítulo de la historia humana que nunca debe olvidarse y que lamentablemente continúa teniendo paralelos hoy. También es un examen estimulante de cómo las fotografías tomadas durante tiempos de guerra pueden convertirse en armas para la justicia mucho después de que hayan cesado los disparos.

La masacre de Nanjing, una fuente de malestar diplomático desde hace mucho tiempo entre China y Japón, ha sido objeto de numerosas características chinas durante las últimas cuatro décadas. Una adaptación autorizada de “Masacre en Nanjing” (1987) de Luo Guanqun, “Dead to Rights” sigue los pasos de “Nanjing 1937” (1995) de Wu Zinui, “Ciudad de vida y muerte” de Lu Chuan (2009) y “Las flores de la guerra”, dirigida por Zhang Yimou y presentada como candidata internacional de China al Oscar en 2011.

Shen y los coguionistas Xu Luyang y Zhang Ke (“The Volunteers: To the War”) han basado su historia en la figura de la vida real de Luo Jin, un aprendiz adolescente en Huadong Photo Studio que en secreto reveló y ocultó fotografías de las atrocidades cometidas por el ejército imperial japonés. Estas fotografías fueron descubiertas más tarde y utilizadas como prueba fundamental en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nanjing de 1946.

El espíritu de Luo Jin habita en el personaje central de A-Chang (Liu Haoran de “Decoded” y la franquicia “Detective Chinatown”), un trabajador postal cuya naturaleza amable le impide escapar durante la capitulación de la ciudad. A-Chang, un joven agradable con el que el público rápidamente se enamorará, se refugia en un estudio fotográfico donde se salvó de la ejecución al afirmar ser el aprendiz de la tienda. De repente útil para las fuerzas invasoras, A-Chang es asignado a trabajar para Hideo Ito (Daichi Harashima), un fotógrafo del ejército japonés al que se le ha encargado documentar momentos felices de «amistad japonesa y china». Informando al sádico comandante mayor Kuroshima (Shinji Azuma), Ito también toma fotografías de atrocidades cuya distribución está estrictamente prohibida y están destinadas exclusivamente a la satisfacción y la “gloria” de los altos mandos militares.

Con la ayuda de Wang Guanghai (Wang Chuan-jun), un local comprometido que trabaja como intérprete y «amigo» de los japoneses con la creencia de que prosperará bajo la ocupación, a A-Chang se le permite vivir, siempre que desarrolle los negativos de Ito al día siguiente. Lo que nadie sabe en este momento es que el propietario del estudio, Jin Chengzong (Wang Xiao), se esconde en una habitación secreta debajo del piso con su esposa, Zhao Yifang (Wang Zhener), su pequeña hija Jin Wanyi (Yang Enyou) y un hijo pequeño.

Sin más remedio que adquirir habilidades profesionales de la noche a la mañana, el amable Jin le da a A-Chang un curso intensivo. En la primera de muchas escenas memorables ambientadas en el cuarto oscuro de Jin, el maestro y su aprendiz accidental observan con horror cómo el papel fotográfico en baños químicos revela lentamente la carnicería capturada por la lente de Ito. Hasta ahora un drama de supervivencia, “Dead to Rights” ahora adquiere una dimensión adicional de suspenso cuando el dúo decide que deben, a cualquier costo, encontrar una manera de copiar y eventualmente pasar de contrabando estas imágenes a un lugar donde puedan usarse como evidencia.

El suspenso y la complejidad moral se intensifican con la llegada de Lin Yuxiu (Gao Ye), la amante de Wang Guanghai. Lin, una cantante de ópera y aspirante a estrella de cine que ha evitado por poco ser violada por soldados japoneses, también ha metido de contrabando a su salvador, el policía Song (Zhou You), al escondite. Se produce un drama convincente y convincente cuando este sector representativo de la sociedad china responde a vivir en un estado permanente de miedo extremo, sabiendo que sólo dos o tres de ellos, en el mejor de los casos, tienen una remota posibilidad de escapar. Si bien mucho de esto es sombrío, sigue siendo apasionante a medida que la dinámica del grupo cambia y los personajes cambian bajo una intensa presión. Las más notables son las transformaciones creíbles en Wang Guanghai, cuya voluntad de cerrar los ojos a todo excepto la autoconservación comienza a resquebrajarse, y Lin Yuxiu, quien demuestra ser mucho más que la diva voluble que parece al principio.

Las actuaciones son excelentes en todos los ámbitos, pero el destacado es Harashima (hijo de padres chinos y japoneses) por su interpretación delicadamente discreta de un soldado no combatiente que documenta crímenes atroces contra la humanidad. La pregunta de si Ito realmente abraza su trabajo o simplemente está sobreviviendo dentro de un sistema brutal es una que persiste durante una buena parte del tiempo de ejecución gracias a la actuación finamente controlada de Harashima bajo la dirección precisa de Shen.

La única verdadera decepción es un melodrama torpe en los pasajes finales. No hay nada de malo en que los personajes expresen amor por su país, pero el mensaje alegre sobre «nuestra hermosa patria» parece tonalmente inconsistente con el realismo tenso y descarnado que comenzó «Dead to Rights». Aún así, esta es una preocupación menor en una película que ya ha hecho lo suficiente para impresionar y provocar fuertes reacciones emocionales en el público de todo el mundo.

Escenarios de acción a gran escala están cuidadosamente entretejidos en lo que es predominantemente un drama humano íntimo que se desarrolla en espacios interiores reducidos. Habiendo mostrado el alcance masivo de la caída de Nanjing en la impresionante apertura, Shen y los editores Jiang Zhen y Huo Zhiqiang optan por secuencias al aire libre relativamente cortas y de alto impacto a partir de entonces. Fuertes pero nunca explotadores ni prolongados, estos momentos incluyen la masacre masiva de civiles inocentes en las orillas del río Yangtze y un pasaje casi insoportablemente tenso que involucra a un bebé llorando en una calle concurrida.

Las escenas más difíciles, pero esenciales, involucran a tropas japonesas que irrumpen en la zona de seguridad internacional para cometer violaciones y aterrorizar al personal que trabaja junto a Minnie Vautrin (Apryl Mei Reagan), la venerada misionera y educadora estadounidense que salvó innumerables vidas en Nanjing. La sugerencia se emplea magistralmente en otros lugares, con imágenes apenas vislumbradas en el borde de la cámara inquisitiva del director de fotografía Wang Tianxing y un diseño de sonido magníficamente estratificado que crea una atmósfera sostenida de pavor y no deja dudas de que este lugar en este momento es verdaderamente un infierno en la Tierra.