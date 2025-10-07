La enseñanza y el aprendizaje en el internado islámico Al Khoziny han sido suspendidos temporalmente debido al colapso de la sala de oración.

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, alias Muhaimin Iskandar Tío Imin dijo el proceso de enseñanza y aprendizaje en Internado islámico Al KhozinySidoarjo, Java Oriental interrumpido temporario.

Esta decisión se produce tras el derrumbe del edificio de la sala de oración del internado islámico Al Khoziny. Se sabe que a consecuencia de esta tragedia murieron 67 personas.

«Así que se detuvo temporalmente», dijo Cak Imin a los periodistas en el Complejo Widya Chandra, en el sur de Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

Cak Imin dijo que los estudiantes que fueron víctimas lo recibirían. curación del trauma como resultado del incidente. El gobierno y el sector privado, dijo Cak Imin, están trabajando juntos para llevar a cabo la recuperación.

«También ordené al gobierno regional y al gobernador que completaran la curación del trauma de la familia», concluyó Cak Imin.

Anteriormente se informó, el jefe del Mariscal del TNI de Basarnas, Mohammad Syafii, declaró que la operación de búsqueda y rescate por el colapso del edificio de la sala de oración del internado islámico Al Khoziny Sidoarjo (Ponpes), Sidoarjo, Java Oriental, se había completado, ya que se habían encontrado todas las víctimas y los escombros se habían limpiado por completo.



Se alertó con equipo pesado para ayudar a evacuar a las víctimas de los escombros en el internado de Al Khoziny

Según el jefe de Basarnas, el número total de víctimas fue de 171, de las que 104 personas fueron declaradas sanas y salvas, mientras que otras 67 murieron.

«El equipo conjunto de rescate logró evacuar a 171 víctimas, de las cuales 104 sobrevivieron, mientras que 67 víctimas fueron declaradas muertas, ocho de ellas con partes del cuerpo incompletas», dijo Marsdya Syafii en su declaración del martes 7 de octubre de 2025.

Con el descubrimiento de todas las víctimas de las ruinas, Syafii enfatizó que toda la serie de misiones de búsqueda y rescate se había declarado completa.

Además, todas las víctimas fallecidas han sido entregadas al equipo de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI) de la Policía Regional de Java Oriental (Polda) para el proceso de identificación de las víctimas.