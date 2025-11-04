La energía nuclear del Pacífico se examina en el título «Paraíso atómico» del TCCF

Documental australiano “Paraíso atómico” ha sido seleccionado para el Festival de contenido creativo de Taiwánatraer la atención internacional a un proyecto que reformula uno de los legados más devastadores del siglo XX a través de los ojos de quienes lo vivieron.

El largometraje documental, dirigido por el galardonado director y escritor de las Primeras Naciones. Juan Harveydesafía lo que él llama el lenguaje aséptico de los “ensayos” nucleares, un término que oscurece la realidad de bombas reales detonadas en tierras reales que eran hogares de personas reales.

«Estas no fueron ‘pruebas’: fueron bombas reales, detonadas en tierras reales que eran hogares de personas reales», afirma Harvey. «En el Pacífico, la bomba no fue una idea ni un experimento: fue una fuerza que arrasó tierras reales, familias reales, vidas reales y perdura».

El proyecto ya ha generado un gran revuelo en el circuito documental internacional. En la Conferencia Internacional de Documentales de Australia (AIDC), “Atomic Paradise” recibió los premios Sunnyside of the Docs y Doc Edge.

Harvey aporta un enfoque distintivo a la narrativa nuclear, moldeado por los recuerdos de la infancia de escuchar sobre el presidente francés Jacques Chirac y el bombardeo del Rainbow Warrior, pero notando la ausencia de voces de las Primeras Naciones en esas historias. Su película de archivo de 2023, “Still We Rise”, ganó el premio al mejor documental del AIDC y el premio del Sindicato de Directores de Australia a la mejor dirección, lo que lo consagró como una voz poderosa en la narración indígena.

«‘Atomic Paradise’ es un largometraje documental que desafía los mitos coloniales, utilizando el cine para crear revelaciones para la audiencia», explica Harvey. «La película ofrece una nueva perspectiva, basándose en los sistemas de conocimiento indígenas para comprender nuestra historia nuclear y cómo podría moldear el futuro de la humanidad».

El documental evita la estructura narrativa tradicional en favor de las tradiciones de narración oral indígena, organizando su contenido en siete capítulos con arquetipos de personajes en lugar de seguir a un protagonista singular. El alcance de la película abarca la cuenca del Pacífico, desde Estados Unidos hasta la Polinesia Francesa y Australia, cambiando deliberadamente la perspectiva de las superpotencias nucleares a los pueblos indígenas que se encontraron “en el punto de mira de las llamadas ‘pruebas’”.

La productora Aline Jacques, quien cofundó SAM Content con la directora dos veces nominada al Emmy Sally Aitken en 2021, describe el proyecto como “en desarrollo y financiación avanzados”. Jacques señala que TCCF representa una oportunidad crucial para “asegurar que las emisoras de la región de Asia Pacífico completen nuestro plan financiero y, lo que es más importante, lleguen a la audiencia de la región de Asia Pacífico”.

La producción ha recibido el apoyo de Screen Australia, Screen NSW y Screen Queensland. El equipo ha desarrollado su metodología utilizando rutas y protocolos SA, al mismo tiempo que se basa en los protocolos descritos por el Proyecto de Verdad Nuclear, que fomenta la colaboración entre los pueblos de las Primeras Naciones afectados por las pruebas.

Aitken se desempeña como productor ejecutivo y productor del proyecto. Como alumna de Sundance, sus documentales “Playing with Sharks” y “Every Little Thing” se estrenaron en competencia en el festival.

La lista reciente de SAM Content incluye “La caza del asesino del tribunal de familia” para Paramount+/Network Ten y múltiples proyectos para las principales emisoras, incluidas BBC, ABC, National Geographic, PBS y SBS.

El cronograma de producción exige que todo el financiamiento esté listo para marzo de 2026, con la preproducción comenzando en abril y la fotografía principal en mayo. La postproducción comenzará en julio y la masterización final está prevista para diciembre de 2026. El equipo planea presentarse a los principales festivales internacionales en 2027, centrándose en los estrenos de Sundance y Toronto.

Harvey, quien recibió por primera vez la Residencia de Escritores de las Primeras Naciones en asociación con la Universidad de Boston y la Red de Escritores de las Primeras Naciones, trabaja en cine, teatro y artes visuales. Su obra premiada “The Return” descubre la oscura historia del robo de restos indígenas para estudios científicos, mientras que su película “Katele (Mudskipper)” ganó el premio al mejor cortometraje en Flickerfest y MIFF.

«‘Atomic Paradise’ no sólo arroja luz sobre una perspectiva invisible de nuestra historia nuclear, sino que nos permite comprender verdaderamente una de las mayores amenazas existenciales a la humanidad de una manera nueva y profunda mientras lidiamos con esta realidad que se desarrolla hoy», dice Harvey.