Lo siento. – Los resultados de la encuesta Mekaar muestran el impacto real del programa de empoderamiento de PT Permodalan Nasional Madani (PNM) para aumentar la independencia y la sostenibilidad económica de las comunidades desfavorecidas en varias regiones de Indonesia. Una historia inspiradora proviene de la isla Saparua, Maluku.

En una región archipelágica que es sinónimo de desafíos de acceso y distancia, Selly, ama de casa y cliente de PNM Mekaar, es un retrato de la determinación en la lucha por la educación y la independencia económica. Fundó el jardín de infancia Sintiche (TK), que se abrió de forma gratuita para niños de familias desfavorecidas en Saparua.

Durante años, Selly financió las operaciones de la escuela de forma independiente. Sin embargo, las limitaciones económicas le hicieron casi darse por vencido. Para mantener la escuela en funcionamiento, abrió una pequeña tienda en su casa hasta que finalmente conoció a PNM en 2022 a través del programa Mekaar.

Selly, ama de casa y cliente de PNM Mekaar en Saparua, Maluku

A través de este programa, Selly obtuvo acceso a financiación de capital empresarial, así como a tutoría y formación. Desde entonces, el negocio de los puestos ha crecido, la guardería Sintiche se ha mantenido a flote y ahora incluso puede acoger a niños de otras familias clientes de Mekaar.

El viaje de Selly también se vio fortalecido por la asistencia regular del Oficial de Cuentas (AO) de PNM Mekaar, así como por reuniones grupales semanales que se convirtieron en un espacio de aprendizaje compartido. A partir de este proceso creció su confianza en sí mismo y su capacidad de liderazgo.

«Antes, Beta sólo pensaba en cómo ayudar económicamente a la familia. Pero desde que se unió a Mekaar, Beta ha aprendido a liderar un grupo, a compartir entre sí y cree que las pequeñas empresas también pueden desarrollarse siempre que trabajen juntas. A partir de las reuniones semanales y de la tutoría, Beta se ha vuelto más valiente y más segura para hacer todo», dijo Selly en un comunicado recibido por VIVA, el martes (1/6/2026).

La historia de Selly refleja el enfoque de PNM, que no sólo distribuye financiación, sino que también acompaña a los clientes en cada paso del camino para organizar su negocio y desarrollar la confianza en sí mismos. A través de Mekaar, la financiación se convierte en un proceso de aprendizaje colectivo que fomenta el crecimiento empresarial sostenible y la independencia económica.

Este compromiso se refleja en los resultados Índice de encuestas de clientes entre sí 2024. La encuesta muestra que el 72 por ciento de los clientes sienten un papel más importante en la toma de decisiones familiares. Aparte de eso, el 74 por ciento experimentó un aumento en sus ingresos, el 78 por ciento tenía y entendió la aplicación de los informes financieros comerciales y el 90 por ciento sintió el impacto de la independencia financiera.