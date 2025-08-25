La encuesta llama al 70 por ciento de los trabajadores listos para enfrentar despidos

Yakarta, Viva – En medio de la incertidumbre de la economía global, el problema de la terminación del empleo (Despido) Todavía inquietante mucho empleado. Las noticias sobre las ondas de despido masivo continúan decorando los medios en los últimos años.

Esta condición no solo tiene un impacto en aquellos que pierden trabajarpero también causa ansiedad a los empleados que todavía están trabajando. El miedo a perder el trabajo hace que muchas personas comiencen a tomar medidas anticipatorias para que puedan sobrevivir financieramente si realmente enfrentan la situación.

La última encuesta realizada por MarketWatch Guides fue citada el martes 26 de agosto de 2025 reveló cómo las preocupaciones serias de los trabajadores sobre la amenaza de despidos. Los resultados de la encuesta muestran que 7 de cada 10 trabajadores, o alrededor del 70 por ciento, se han preparado para la posibilidad de perder empleos.

Este hecho refleja el alto nivel de ansiedad experimentado por el parto, especialmente los jóvenes como la Z y los genes milenarios. Curiosamente, la ansiedad no solo se desencadena por las condiciones económicas, sino también por los desarrollos tecnológicos, especialmente la inteligencia artificial (AI), que se considera que es capaz de reemplazar muchos roles humanos.

MarketWatch Guides encuestó a 1,000 trabajadores adultos en los Estados Unidos (excluyendo trabajadores independientes). De la encuesta, la mayoría de los encuestados afirmaron haber realizado varios preparativos para los despidos.

Hasta el 40 por ciento de los trabajadores afirmaron aumentar el número de sus ahorros en el caso, mientras que el 32 por ciento busca rutinariamente nuevas vacantes de trabajo. De hecho, el 24 por ciento ha comenzado a enviar solicitudes a otras compañías como un paso anticipatorio.

La generación Z se registra como el grupo más ansioso que enfrenta la amenaza de despidos. Hasta el 57 por ciento de ellos sienten el potencial de perder empleos, y el 88 por ciento de ellos han preparado una estrategia para lidiar con ella.

Por el contrario, solo el 16 por ciento de los trabajadores de la generación de Baby Boomer están preocupados. Estos datos muestran una diferencia de perspectiva entre la generación relacionada con la seguridad en el trabajo.

Ilustración del trabajo de fatiga.

Además de los factores económicos, los desarrollos tecnológicos también aumentan la ansiedad de los trabajadores. La encuesta señaló que el 68 por ciento de los encuestados cree que la IA aumentará el desempleo. De hecho, el 46 por ciento de los trabajadores creen que su trabajo tiene el potencial de perderse por completo debido a la futura automatización.

La Generación Z más siente esta preocupación, donde el 60 por ciento de ellos considera que su posición será reemplazada por máquinas. Esta reunión está en línea con la investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que establece que alrededor del 23 por ciento de los salarios de los trabajadores relacionados con tareas visuales tienen el potencial de ser reemplazados por IA.

El trabajo en el sector minorista y los servicios sociales se considera el más vulnerable, mientras que el campo de la educación y las finanzas sigue siendo relativamente seguro.

Impacto financiero si pierde un trabajo

Más que solo ansiedad, la amenaza de despidos también tiene el potencial de causar una crisis financiera personal. Según los resultados de la encuesta, el 40 por ciento de los trabajadores afirmaron que sus ahorros fueron suficientes para durar un mes si fueron despedidos.

De hecho, el 24 por ciento dijo que solo podría durar dos semanas. Esto muestra la fragilidad de las condiciones financieras de muchos trabajadores cuando se enfrentan a la pérdida de las principales fuentes de ingresos.

Hasta el 89 por ciento de los encuestados afirmaron que los despidos tendrían un impacto negativo en su condición financiera. Las consecuencias incluyen contribuciones reducidas a los ahorros (38 por ciento), un aumento en el monto de la deuda (34 por ciento), a la dificultad para satisfacer las necesidades básicas (33 por ciento).

Los trabajadores están dispuestos a sacrificar para sobrevivir

Otro hecho revelado en la encuesta es que muchos trabajadores están dispuestos a comprometerse para mantener el trabajo. Hasta el 63 por ciento dijo que estaban dispuestos a recibir descuentos salariales, mientras que el 37 por ciento estaba listo para recibir una disminución en la posición.

De hecho, más de la mitad de los trabajadores están dispuestos a asumir responsabilidades adicionales sin más compensación, y el 42 por ciento está dispuesto a mover ciudades para que continúen trabajando.

Esta condición muestra cuán fuerte es la preocupación por la ansiedad de la pérdida de trabajo de los trabajadores, por lo que están dispuestos a sacrificar la prosperidad por la seguridad laboral.