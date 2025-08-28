La encuesta de pretemporada de Golfweek señala la feroz carrera de golf universitaria masculina por delante

Week de Golf clasificación de pretemporada Para 2025-26 finalmente están aquí. Encabezando la lista es una potencia Estado de OklahomaVolviendo a la cumbre como campeones nacionales reinantes. No muy lejos se encuentra Virginia en el número dos, con Texas ranurado firmemente en tercer lugar. Castaño asegura el cuarto lugar, seguido de Florida y Ole señorita Completando los seis primeros.

Estas clasificaciones establecen la pauta para la temporada por delante, ofreciendo un guiño a la excelencia establecida y una vista previa de las batallas que esperan en el horizonte. La combinación de programas de larga data y retadores emergentes promete una narrativa dinámica a medida que la temporada comienza en serio.

Se puede encontrar la lista completa de clasificaciones de pretemporada de Golfweek aquí.

La jerarquía de contendientes

La clasificación número uno del estado de Oklahoma es más que simbólica. Su Volver al primer lugar Sirve como validación de un programa inmerso en la historia y el éxito reciente. El Campeonato de la NCAA 2025 de los Cowboys agrega un trofeo reciente a un legado histórico. La colocación de Virginia inmediatamente detrás de ellos sugiere un programa sobre la cúspide de la ruptura; ansioso por traducir la promesa en una carrera de campeonato.

Texas se mantiene estable hacia la parte superior, demostrando continuidad y profundidad, mientras que la presencia de Auburn y Florida en los cinco primeros es un testimonio de consistencia y fuerza regional en el sureste. La clasificación de Ole Miss refleja un programa que alcanza su paso bajo Entrenador Chris MalloyEnergizó después de múltiples títulos y actuaciones de equipo récord la temporada pasada.

Programas ascendentes notables

El estado de LSU y Arizona, clasificado séptimo y octavo respectivamente, demuestran que pertenecen a la conversación nacional. Oklahoma e Illinois, posicionados noveno y décimo, señalan que los programas fuera de las potencias tradicionales están cerrando la brecha.

Más abajo en el top 30, Byu reclamos número 12, continuando su Ascenso respaldado por un liderazgo confiable y talento fresco. Duke ingresa a la temporada a los 23 bajo la nueva guía del entrenador en jefe Bob Heintz, entrando en una fase de reconstrucción mezclada con optimismo. UtahHacer su debut en el número 25, subraya cómo crecimiento rápido y las temporadas récord pueden impulsar programas a la atención nacional.

Jugadores para mirar

Incluso sin clasificaciones individuales incluidas en la vista previa de Golfweek, varios jugadores se asoman en estos programas.

La carrera por el título nacional del estado de Oklahoma llegó con Star Power los atravesó, mientras que Texas devuelve a los cinco miembros de la línea de cuartos de final de la NCAA del año pasado: personas mayores Christiaan Maas, Tommy Morrison, Luke Potterjúnior Jack Gilberty estudiante de segundo año Daniel Bennett. Morrison se retira notablemente a principios de esta temporada para competir en la Copa Walker, subrayando su estatus de élite.

Duque Bryan Kim y Ethan Evans Proporcione un potente golpe de uno y dos. Kim, un intérprete All-ACC, lideró a los Blue Devils en el promedio de anotaciones como junior, mientras que Evans, se clasificó altamente en PGA Tour University classionesentra en su último año con un promedio de puntuación dentro de los mejores rangos en la historia del programa.

La fundación de BYU está reforzada por personas mayores Simon Kwon y Tyson ShelleyJunto a Junior Peter Kim y prometedor estudiante de primer año Artículos forjadosrecién salido del Utah abierto título y listo para dejar su huella. Ole señorita Tirns girl Con su profundidad e impulso la temporada pasada, entregando uno de sus años más exitosos en casi cuatro décadas con múltiples títulos de equipo y victorias individuales.