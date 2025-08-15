La encuesta de la liga pone a Daniel Jones por delante de Anthony Richardson de Colts

Getty

Cuando el Niveles anuales de mariscal de campo de Athletic la encuesta cayó esta semana, la Colts de Indianápolis estaban en los titulares (y no tenía nada que ver con una superestrella de nivel 1).

Según el panel de 50 entrenadores y ejecutivos de la NFL, Daniel Jones aterrizó 30 en general con una clasificación promedio de nivel 4.0. En este sistema, un mariscal de campo de Nivel 4 es un jugador no probado que carece de suficiente cinta para que los votantes clasifiquen, o un veterano idealmente no comienza los 17 juegos. No exactamente una compañía de élite, pero aún está por delante Anthony Richardsonquien llegó en el puesto 32 con un nivel 4.2.

El margen puede ser delgado, pero la idea es sorprendente: un quarterback firmado para ser un titular del puente se ve más favorablemente, al menos por ahora, que la ex número 4 en general, la selección de los Colts see como su futuro.

Jones obtiene la ligera ventaja

Jones conservó su estatus de nivel 4 del año pasado, y aunque su promedio se deslizó ligeramente, los votantes aún lo ven como el más confiable de los dos transeúntes de Indianápolis a corto plazo. Un factor probable: su cuerpo de trabajo. Incluso después de un período desigual con los Gigantes, Jones comenzó 60 juegos de carrera, guió una carrera de playoffs y se ganó una reputación en funcionamiento, aunque limitado, cuando está rodeado por las piezas correctas.

Esa experiencia es importante en una liga donde la disponibilidad y la toma de decisiones bajo presión pueden superar al alza de atletismo crudo. Jones ha demostrado que puede manejar una ofensiva, proteger el fútbol en brotes y ejecutar dentro de la estructura, los evaluadores de cualidades a menudo valoran cuando la alternativa es un jugador talentoso pero en gran medida no probado.

Sin embargo, su debut de los Colts, esta pretemporada no era nada de qué entusiasmarse. Jones completó 10 de 21 pases para 144 yardas sin touchdowns y sin intercepciones, jugando cinco unidades después de que Anthony Richardson se fue con una lesión.

Richardson todavía busca tracción

La colocación de Richardson es más un reflejo de la disponibilidad que la habilidad. Las lesiones lo han limitado a un pequeño tamaño de muestra en sus dos primeras temporadas, lo que dificulta que los evaluadores lo colocaran más alto.

Eso no significa que la liga esté en él a largo plazo. Varios votantes anónimos en ediciones pasadas han elogiado su raro techo atlético y el estrés que su conjunto de habilidades puede defender una defensa. Pero hasta que Richardson junte una temporada saludable, demuestra que puede permanecer equilibrado en situaciones de aprobación de juegos tardíos y muestra un crecimiento en las defensas de lectura, seguirá siendo desconocido.

En el papel, Jones se ubica por delante de Richardson en agosto, por lo que es más una curiosidad que una controversia. Shane Steichen construyó su ofensiva para aprovechar el conjunto de habilidades de doble amenaza de Richardson, y si el joven QB se mantiene saludable, tendrá todas las oportunidades de reclamar el trabajo inicial.

Aún así, los niveles QB de este año proporcionan una instantánea de cómo se ve la sala de mariscal de campo de los Colts en la liga. Y para un equipo que espera que 2025 marca el comienzo de un aumento sostenido en la AFC, valdrá la pena ver esa dinámica.