La encuesta de BI proyecta que el rendimiento de las ventas minoristas en diciembre de 2025 seguirá creciendo

Jacarta – Encuesta Ventas minoristas (SPE) Banco Indonesia predice que el desempeño de las ventas minoristas en diciembre de 2025 seguirá creciendo, lo que se refleja en el Índice de Ventas Reales (IPR), que se prevé que crezca un 4,4 por ciento. año tras año (interanual).

Este desempeño de las ventas minoristas se vio respaldado principalmente por el crecimiento en el grupo de repuestos y accesorios. Le siguen los alimentos, las bebidas y el tabaco, después el grupo de bienes culturales y recreativos y el grupo de combustibles para vehículos de motor.

«En términos mensuales, se prevé que las ventas minoristas en diciembre de 2025 crezcan un 4,0 por ciento (mes a mes/mtm), superior al crecimiento del mes anterior del 1,5 por ciento (mtm)», dijo el director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso, en su declaración en Yakarta, el lunes 12 de enero de 2025.

Este aumento fue impulsado por el desempeño de la mayoría de los grupos, especialmente Equipos de Información y Comunicación, Bienes Culturales y Recreativos, Otros Equipos para el Hogar, así como Alimentos, Bebidas y Tabaco en línea con el aumento de la demanda pública durante las Fiestas Religiosas Nacionales (HBKN), Navidad y Año Nuevo.

En cuanto a la realización en noviembre de 2025, el IPR creció anualmente un 6,3 por ciento (interanual), superior al IPR del mes anterior del 4,3 por ciento (interanual).

Este crecimiento se vio respaldado principalmente por el aumento de las ventas en el grupo de repuestos y accesorios, luego en el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, así como en el grupo de bienes culturales y recreativos.

Mensualmente, las ventas minoristas en noviembre de 2025 crecieron un 1,5 por ciento (mtm), respaldadas por mayores ventas en el grupo de equipos de información y comunicación, el grupo de combustible para vehículos de motor, luego el grupo de repuestos y accesorios, así como el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, en línea con la creciente demanda pública antes del período de celebración de Navidad y Año Nuevo del HBKN.

En términos de precios, se prevé que la presión inflacionaria en los próximos tres meses, es decir, febrero de 2026, aumente, mientras que en los próximos seis meses, es decir, mayo de 2026, se prevé que disminuya.

Esto se refleja en el Índice General de Expectativas de Precios (IEH) para febrero de 2026, que se registró en 168,6, más alto que 163,2 en el período anterior impulsado por las expectativas de aumentos de precios antes del período del Ramadán 1447 H.

Mientras tanto, el IEH en mayo de 2026 se registró en 154,5, inferior al período anterior que fue de 161,7.