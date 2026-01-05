La empresa surcoreana de robots ECOPEACE planea proyectos piloto de gestión del agua en el extranjero







La empresa surcoreana de robots autónomos ECOPEACE ha anunciado que planea expandir sus operaciones globales para su calidad del agua sistemas de gestión. Para ello, la compañía tiene previsto lanzar en un futuro próximo nuevos proyectos piloto tanto en Singapur como en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ecopeace combina robots sofisticados con inteligencia artificial (IA) para limpiar vías fluviales contaminadas. Sus sistemas se centran principalmente en la eliminación de algas para evitar floraciones desastrosas antes de que se conviertan en una crisis.

Estas floraciones son problemáticas ya que agotan los niveles de oxígeno en las vías fluviales afectadas. Esto crea “zonas muertas” que asfixian la vida acuática y pueden liberar potentes toxinas que son dañinas para los humanos, las mascotas, el ganado y la vida silvestre.

