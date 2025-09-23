La empresa sueca opera camión eléctrico autónomo en Europa







La empresa sueca Einride operaba un camión de servicio pesado totalmente autónomo en un carretera pública en Bélgica.

La compañía ofrece soluciones digitales, eléctricas y autónomas para la carga de carretera.

Su validación de seguridad demostraciónlogrado en el puerto de Amberes-Bruges, se permitió bajo el marco regulatorio belga.

Einride ya está operativo con camiones autónomos para clientes en Europa y Estados Unidos.

La plataforma de flete de la compañía utiliza datos recopilados durante años de operaciones, lo que lo coloca en un lugar único para implementar la tecnología autónoma a escala.

