La empresa de Elon Musk abre puestos vacantes únicos con salarios de millones de rupias por hora, ¿interesado?

Jacarta – ¿Alguna vez soñaste que pasabas tiempo jugando? videojuego ¿Puedes ser productivo? Ahora, ese sueño puede convertirse en realidad.

porque, empresa xai propiedad de Elon MuskRecientemente abrió una vacante de trabajo única, a saber Profesor de videojuegos que entrenará a AI Grok para que domine los conceptos y la mecánica de los videojuegos. Este puesto ofrece un salario de entre 45 y 100 dólares estadounidenses por hora, o el equivalente de 742.500 a 1.650.000 IDR por hora.

Esta vacante muestra cómo la tecnología de IA se está abriendo camino cada vez más en diversos campos, incluido el entretenimiento interactivo. El candidato seleccionado trabajará junto al personal técnico de xAI, responsable de etiquetar, anotar y proporcionar comentarios sobre proyectos que involucran mecánicas de juego, narrativa y elementos de diseño.

Este puesto no es para jugadores casuales, sino para profesionales que tienen experiencia y un portafolio en diseño de juegos. Lanzando desde Información privilegiada sobre negociosLunes 13 de octubre de 2025, los candidatos deben tener habilidades en el campo. Diseño de juegosCiencias de la Computación, Medios Interactivos o campo relacionado, así como experiencia especializada en diseño. juegoespecialmente juego independiente.

Los candidatos también deben ser expertos en analizar el contenido del juego, brindar críticas constructivas sobre el juego y ser capaces de mejorar iterativamente la mecánica del juego. Además de experiencia profesional, dedicación al mundo. juego También un valor añadido.

vacante de empleo Esto enfatiza que hay mucha experiencia jugando. videojuego es una de las calificaciones preferidas. El propio Musk es conocido por ser un jugador activo que ha retransmitido varias veces sesiones de juego desde su jet privado.

Ubicación, horario comercial y opciones remotas

Este puesto tiene su sede en Palo Alto, California, y los candidatos deben trabajar en la oficina cinco días a la semana. Sin embargo, existen opciones de trabajo remoto para quienes tienen una “fuerte automotivación”. Esto es interesante, teniendo en cuenta que se sabe que Elon Musk critica las políticas de trabajo desde casa.

Aparte de eso, xAI también abrió más de 230 puestos más en ese momento, incluido un técnico de fibra en Tennessee, un ingeniero líder de Grok en California, un tutor remoto de IA japonés y un barista en Palo Alto. Entonces, ¿estás interesado?