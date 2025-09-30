La empleada Zaskia Adya La Meca fue maltratada por la motocicleta, el autor que era oficialmente sospechoso

Yakarta, Viva – Actores de la persecución de los empleados artísticos Zaskia Adya MecaFaisal ya está configurado para sospechar. Esto fue confirmado por el Coronel Danpomdam Jaya CPM Donny Agus Priyanto.

«Ya es sospechoso», dijo en la sede de la policía regional de Metro Jaya, el martes 30 de septiembre de 2025.

Zaskia Adya La Meca, Foto: Isra Berlian

Los perpetradores eran tni prajruit con las iniciales Praka NC. Donny dijo que la persona preocupada ya estaba detenido por sus acciones.

«Ha sido arrestado», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, la artista Zaskia Adya La Meca estaba furiosa después de que uno de sus empleados, Faisal, fue golpeado por la motocicleta que estaba en contra de la dirección y afirmaba ser miembro.

La policía ahora está interviviendo en la investigación de este caso. El incidente se reveló a través de Instagram Subiendo @Zaskiaadyamecca. En su publicación, Zaskia compartió un breve mensaje de Faisal y una foto de un casco lleno de ampollas supuestamente debido al golpe del perpetrador.

«Hay una motocicleta de oponente, casi chocó contra la motocicleta de Faisal y Kala (hijo de Zaskia)», escribió Zaskia, citada el lunes 22 de septiembre de 2025.