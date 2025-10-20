La emoción del puesto ‘Retired Thug’ de Kang Mus siendo pirateado por matones reales, ¡la policía revela los hechos reales! Aparentemente porque…

Jacarta – La policía afirma que el incidente ocurrió en puesto en la carretera de celebridades Epy Kusnandar también conocido como Kang Mus’Matón Jubilado’ y su esposa, Karina Ranau, no eran ladrones, sino sólo por culpa de dos vigilantes de aparcamiento borrachos que insistían en pedir comida.

El jefe de policía de Pancoran, el comisionado de policía Mansur, confirmó la noticia de los embargos ilegales (extorsión) en la tienda del actor Preman Pensiun no es cierto. Después de un examen, resultó que la causa eran problemas de estómago.

«No es una extorsión, después de pedir información, es simplemente comer», dijo Mansur a los periodistas el martes 21 de octubre de 2025.

Después de investigar, el incidente ocurrió la noche del domingo 19 de octubre de 2025. Cuando el puesto de Karina estaba a punto de cerrar, dos hombres se acercaron y preguntaron. alimento. Sin embargo, el stock está agotado. Incapaces de aceptar el rechazo, los dos inmediatamente se enojaron y discutieron con Karina, atrayendo la atención de los residentes locales.

El momento fue grabado por los vecinos y rápidamente difundido en las redes sociales. Muchos pensaron que matones estaban atacando el puesto de Kang Mus. De hecho, los resultados de la investigación mostraron que los dos hombres eran simplemente asistentes de estacionamiento que normalmente andaban por el puesto y estaban medio borrachos.

«Ese es el aparcacoches habitual de allí. Como se acabó la comida, no la aceptó y acabó armando un escándalo. Efectivamente, según la información, estaba medio borracho», dijo Mansur.

Así, enfatizó que no hubo actos de extorsión, amenazas o extorsiones como lo que se difunde en las redes sociales. La policía también se reunió con Karina Ranau para brindarle protección y garantizar que la situación sea segura.

«Si hay algo que ha resultado dañado y que necesita seguimiento, les indicamos que hagan un informe policial», dijo Mansur.

Anteriormente se informó que la celebridad Epy Kusnandar alias Kang Mus ‘Preman Pensiun’ y su esposa, Karina Ranau, fueron víctimas de gravámenes ilegales (extorsión). Su puesto en Jalan Haji Samali, Pasar Minggu, en el sur de Yakarta, fue atacado repentinamente por un grupo de hombres sospechosos de ser matones.

No vinieron a comer, pero insistieron en pedir dinero. Este tenso momento fue captado por la cámara y subido directamente por Karina a su cuenta personal de Instagram, @karinaranau9. En el video, Karina parece estar reprimiendo sus emociones mientras discute con el perpetrador, quien insiste en pedirle dinero de manera descortés.