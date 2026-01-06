La emoción de plantar aceite de palma en 6,5 hectáreas de tierra, el gobierno de Cirebon Regency la reemplazará con árboles de mango Gedong Gincu

CirebónVIVA – El gobierno de Cirebon Regency, Java Occidental, reemplazará los cocoteros palmera que está plantado en el distrito de Pasaleman con productos básicos mangocomo seguimiento de la Carta Circular (SE) del Gobernador de Java Occidental.

Lea también: Los precios del petróleo siguen siendo caros, Amran amenaza con tomar medidas contra las empresas que juegan con los precios



Cirebon Regent Imron, en su declaración en Cirebon el lunes, dijo que la política se adoptó después de que el gobierno regional inspeccionara directamente el lugar de plantación de palma aceitera, que se había convertido en una preocupación pública.

Esta revisión, dijo, se realizó para asegurar las condiciones fácticas en el terreno, así como determinar las medidas de manejo que tomaría el gobierno regional.

Lea también: El ciclo de inundaciones en Aceh Tamiang se está acelerando, tenga cuidado con los desastres repetidos



«Hoy mantuvimos una discusión con elementos del TNI y del DPRD porque hubo un SE del Gobernador que prohibía la plantación de palma aceitera en Java Occidental», dijo.



Estado de una de las plántulas de palma aceitera plantadas en Cirebon, Java Occidental

Lea también: La palma aceitera y las empresas mineras son una de las causas de las inundaciones en Sumatra



Dijo que, según los resultados de la revisión provisional, la superficie de tierra plantada con palma aceitera en el distrito de Pasaleman, Cirebon, era sólo de unas 2,5 hectáreas con un total de 400 árboles.

En cuanto al terreno total, dijo, para la siembra de palma aceitera llega a 6,5 ​​hectáreas, pero parte de ello aún es un plan y no se ha realizado.

Imron enfatizó que el gobierno regional apoya plenamente las políticas adoptadas por el Gobierno Provincial de Java Occidental y las sigue a nivel distrital.

«Creo que esto todavía es pequeño. Con la circular del Gobernador de Java Occidental, nosotros desde Cirebon Regency lo apoyamos plenamente», dijo.

Confirmó que en un futuro próximo, el gobierno regional sustituirá los productos básicos de aceite de palma por plantas que se consideren más acordes con el carácter de la zona de Pasaleman, Cirebon.

Dio un ejemplo del producto sustituto que se está preparando, a saber, plantas de mango, incluida la variedad gedong gincu, conocida como una de las frutas superiores de la región de Cirebon.

«Prepararemos las semillas. Las palmas aceiteras existentes luego serán retiradas y reemplazadas por mangos», afirmó.

Aun así, su partido celebrará una reunión de seguimiento con la aldea, el gobierno del subdistrito y la comunidad local sobre el reemplazo de estos productos.

También admitió que el gobierno local desconocía anteriormente la existencia de plantaciones de palma aceitera en la zona y sólo se enteró a través de informes de los medios.

No sólo el aceite de palma, Imron descubrió que había otros cultivos que se consideraban menos adecuados para las condiciones de la zona, como los dátiles, que no habían dado resultados a pesar de que llevaban años sembrados.