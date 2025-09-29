Emisora ​​nacional de Singapur Mediaacorp dio a conocer sus planes para hacer de 2025 el «año de microdramas«En el Todo lo que importa Conferencia, con la directora de clientes y de desarrollo corporativo Angeline Poh anunciando que la emisora ​​implementará al menos 10 títulos en plataformas sociales y de propiedad de fin de año.

«Es un nuevo medio de narración de historias para nosotros … inmediatamente llegar a una audiencia regional, si no global», dijo Poh, señalando que los socios de la marca ya se están integrando en el formato con guión de forma corta.

MicroDrama Push subraya cómo MediaCorp está evolucionando de una red tradicional a una incubadora de contenido y talento multiplataforma. En una conversación con el CEO de la marca Jasper Donat, Poh señaló que la emisora ​​ahora alcanza el 96% de la población adulta de Singapur semanalmente en plataformas de televisión, radio, digital y social.

«Estamos obsesionados con el mantenimiento de este alcance nacional para poder cumplir nuestro propósito como la Red Nacional de Medios», dijo en la conferencia, que se lleva a cabo en Singapur. El drama de época «Emerald Hill» se convirtió en el drama número 1 del país y ocupó el primer lugar en Netflix en el sureste de Asia durante cuatro semanas, mientras que los músicos independientes nutridos a través de las marcas de audio de MediaCorp han actuado en el Desfile del Día Nacional.

En el frente de las noticias, POH destacó la tracción digital global de MediaCorp, citando la cobertura del desfile del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial de China que generó más de 50 millones de visitas, con Estados Unidos emergiendo como su mercado de YouTube no singapures más comprometido. «No tenemos interés en el juego, somos neutrales. Solo lo estamos diciendo tal como es. Eso habla con una audiencia global», dijo.

MediaCorp también está reasentando sus marcas juveniles, con DJ en vivo en vivo la vida cotidiana en Tiktok e Instagram, y expandiendo su brazo creador, que ha firmado 130 talentos hasta la fecha. En el lado comercial, Poh señaló las asociaciones basadas en el rendimiento con Lazada y Pizza Hut, una de las cuales tuvo que detener la campaña a mitad de la campaña cuando la demanda de una nueva pizza cursi superó el suministro.

«No hay un libro de jugadas a seguir. Lo estamos inventando a medida que avanzamos, aterrador y emocionante», dijo Poh, cerrando con un llamado a los socios «que comparten esa emoción» para colaborar con MediaCorp en Singapur y en toda la región.

Todo lo que importa, que comenzó como una conferencia de música, y ha crecido para abarcar deportes, juegos, web3, marketing y contenido, está celebrando su vigésima edición este año.