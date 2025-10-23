La embajada de Indonesia dice que 20 ciudadanos indonesios han huido con éxito a Tailandia desde un centro de fraude en línea en Myanmar.

Yangón, EN VIVO – Embajada de la República de Indonesia (Embajada de Indonesia) en Yangon sigue de cerca la situación en la zona del parque KK, Myawaddy, estado de Kayin, Birmaniatras los informes de más de 300 ciudadanos extranjeros, incluidos alrededor de 75 ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio), quienes huyeron del complejo la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025.

El complejo KK Park es conocido como una de las áreas administradas por el grupo de la Fuerza de Guardia Fronteriza (BGF) y se sospecha que es un lugar para estafas y actividades de juego en línea. Según informes de los medios locales y fuentes sobre el terreno, la fuga masiva se produjo después de que el ejército de Myanmar (Tatmadaw) se preparara para llevar a cabo una redada en la zona.

«La Embajada de Indonesia en Yangon ha recibido información directa de uno de los ciudadanos indonesios en el lugar que afirma que las condiciones de los ciudadanos indonesios varían: algunos todavía están en el área del Parque KK, mientras que otros se han ido al área alrededor de Myawaddy-Shwe Kokko para buscar un lugar seguro», escribió la Embajada de Indonesia en Yangon en una declaración escrita, el jueves 23 de octubre de 2025.

Cientos de personas cruzaron a Tailandia después del ataque al centro de estafas de Myanmar

Además, la embajada de Indonesia en Bangkok informó a la embajada de Indonesia en Yangon que alrededor de 20 ciudadanos indonesios habían cruzado con éxito a la región. Tailandia a través del río Moei. Actualmente se están verificando sus datos de identidad y condición con las autoridades tailandesas en Mae Sot.

La Embajada de Indonesia en Yangon declaró que continúa coordinando estrechamente con la Embajada de Indonesia en Bangkok y comunicándose con las autoridades locales en Myanmar, incluso a través de redes de contacto locales y agencias humanitarias en el área del estado de Kayin, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos indonesios y luchar por rutas humanitarias seguras y monitoreadas para el proceso de evacuación.

«La Embajada de Indonesia insta a todos los ciudadanos indonesios a no dejarse tentar fácilmente por ofertas no oficiales de trabajo en el extranjero y a no visitar zonas de conflicto o zonas propensas a delitos cibernéticos y tráfico de personas como Myawaddy y Shwe Kokko», escribió la Embajada de Indonesia.

«El gobierno indonesio seguirá supervisando cada paso para proteger y repatriar a los ciudadanos indonesios de la zona»,

Anteriormente se informó que más de 600 personas fueron desplazadas de uno de los centros fraude El sitio en línea más famoso de Myanmar y cruzó a Tailandia, luego del ataque del ejército de Myanmar al complejo, dijo un funcionario provincial tailandés. AFP, Jueves 23 de octubre de 2025.