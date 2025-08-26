La élite política está ocupada maniobrando, la gente está abandonada en apuros

Yakarta, Viva – En medio del enamoramiento económico que siente la comunidad, varias élites político realmente ocupado mostrando maniobras políticas que se consideran insensibles al sufrimiento gente. A partir de la lujosa fiesta ceremonial, hasta la lucha por la etapa del poder y un aumento salarial irrazonable. Estos pasos atraen fuertemente críticas del público.

Observador político y presidente general de Ganjarist, Kris Tjantra, evaluó este fenómeno como una forma tangible de irritación de la élite política hacia la realidad que enfrenta la gente pequeña.

«Cuando la gente tiene dificultades para satisfacer las necesidades básicas, los precios de los alimentos se dispararon y el empleo más estrecho, los políticos incluso están ocupados buscando imágenes y luchas por las posiciones. Esto no es solo ironía, sino evidencia clara de que los intereses de las personas a menudo se sacrifican por la lujuria del poder», dijo Kris en su declaración en Jakarta, martes 26 de agosto, 2025.

Según él, lo que muestra varias élites políticas está ampliando la distancia entre las personas y los líderes. «La comunidad necesita una alineación real, no una fiesta en medio de una crisis. La gente coloca el aceite de cocina, pero la élite hizo cola en la silla de oficina. Esto es acoso del sentido común público», continuó.

También surgieron críticas similares en las redes sociales, donde los ciudadanos estaban ocupados expresando la decepción por el comportamiento de élite que solo se consideraba pensar en sí mismos. Kris afirmó que si este fenómeno continúa, la confianza pública en la política y la democracia se erosionará.

«La política debería ser una herramienta para luchar por el bienestar de las personas, no por la etapa del desempeño de los intereses personales. Si las élites continúan ignorando, las personas mismas sentenciarán las cabinas de votación», agregó Kris.

Afirmó que también alentó una demostración del público en general, estudiantes, a los estudiantes frente al edificio. RPD/MPR, Central Yakarta, el 25 de agosto de 2025.

Los manifestantes exigieron que el DPR mejorara su rendimiento al destacar una serie de problemas en la comunidad. Como cancelar el aumento salarial y la asignación del DPR, la transparencia de los ingresos de los miembros del DPR y detener el dominio de la oligarquía política.

«La demostración del 25 de agosto de ayer como una alarma de la comunidad que cada vez más no creía en los miembros del DPR que habían sido considerados capaces de traducir los deseos del público en general. Especialmente cuando la pobreza que no ha sido aliviada y en medio de despidos en varios sectores hasta que es difícil encontrar trabajo, pero emergidas con noticias relacionadas con fantásticas asignaciones para los miembros de la junta», dijo.

Kris también destacó el programa Cooperativo Red and White Village que se consideró poco claro. También enfatizó la importancia de la transparencia y la responsabilidad como la base principal de la sostenibilidad de la cooperativa de la aldea roja y blanca.

«Recordamos que sin un proceso transparente y responsable, esta cooperativa roja y blanca está en riesgo de convertirse en un campo de abuso para la corrupción. El gobierno también necesita aprender de fallas pasadas que aún no son óptimas y tienden a ser muchas cooperativas suspendidas. Especialmente ahora no sabemos, cómo la continuación de este programa», dijo.