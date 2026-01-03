La elegante trayectoria de John Herdman, nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia

VIVA – Cita Juan Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia supone un paso audaz PSSI entrando en una nueva fase del desarrollo del fútbol nacional. El anuncio oficial se realizó simultáneamente a través de los canales de la federación y cuentas de redes sociales. Selección Nacional de IndonesiaEl sábado (1/3/2026) por la tarde WIB, inmediatamente llamó la atención del público del fútbol indonesio.

Para el PSSI, la presencia de Herdman no es sólo un cambio de entrenador. La federación ha posicionado abiertamente a la figura inglesa como una figura estratégica, armada con una experiencia internacional que se considera relevante para afrontar el apretado calendario y las exigencias de las competiciones de nivel FIFA a partir de 2026.

En su comunicado oficial, el PSSI enfatizó que el nombramiento de John Herdman era parte de su visión a largo plazo para construir un equipo nacional más competitivo y estructurado. Se dice que el historial de Herdman a nivel internacional es una base importante para la nueva dirección de la selección nacional de Indonesia.

El entrenador de 50 años figura como la única figura en el mundo que puede reunir a las selecciones masculina y femenina de un mismo país para clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA. Esta rara experiencia es la razón principal por la que la federación deposita gran confianza en Herdman, no sólo para el equipo senior, sino también como entrenador en todos los grupos de edad.

Según los datos de Transfermarkt, John Herdman nació en Consett, condado de Durham, Inglaterra, el 19 de julio de 1975. No tiene una larga trayectoria como jugador profesional. Desde muy joven, Herdman eligió el camino del entrenador y construyó su carrera gradualmente desde el nivel base.

Su andadura profesional comenzó en Nueva Zelanda. Alrededor de los 30 años, a Herdman se le confió la gestión de equipos de grupos de edad antes de ser nombrada entrenadora en jefe de la selección nacional femenina de Nueva Zelanda en el período 2006-2011. En esa fase, llevó a Nueva Zelanda a participar en las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA 2007 y 2011.

Ese éxito abrió el camino a Canadá. En 2011, Herdman fue nombrada entrenadora en jefe de la selección nacional femenina de Canadá. Bajo su liderazgo, Canadá se convirtió en una potencia mundial, marcada por ganar dos medallas de bronce olímpicas consecutivas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Herdman dio un gran paso en 2018 cuando pasó a dirigir la selección nacional masculina de Canadá. Esta decisión produjo resultados significativos. Canadá se ha clasificado con éxito para el Mundial de Qatar 2022, poniendo fin a una espera de 36 años. En el mismo período, la clasificación de la FIFA de Canadá saltó del puesto 77 al 33 en el mundo.