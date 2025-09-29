La elegante respuesta de Indra Sjafri quiere aceptar los desafíos de entrenar al equipo nacional indonesio en los Juegos SEA de 2025

VIVA – Indra Sjafri reveló la razón para aceptar desafíos para entrenar Equipo nacional Indonesia en Juegos SEA 2025 Tailandia.

«¿Por qué lo quieres de nuevo? ¿Es mi entrenador de trabajo», dijo Indra en una conferencia de prensa en Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Pssi Designó oficialmente a Indra como entrenador de Garuda Muda para el evento bienal, que se llevará a cabo del 9 al 20 de diciembre.

Para el entrenador de 62 años, la decisión de aceptar esta posición se debe exclusivamente a la asignación estatal. De hecho, después de traer oro con éxito en los Juegos SEA 2023 Camboya mientras terminaba la espera de 32 años, Indra podría haber renunciado con el estado de «héroe».

«La respuesta es que este es el deber del estado. Si quiero estar cómodo, tengo ‘héroe’. En realidad, puede detenerse allí. Pero debido a que el estado asigna a través de PSSI, cualesquiera que sean las consecuencias después de esto, estoy listo para luchar por las tareas del estado», dijo Indra.

Indra agregó, pronto anunciaría la composición del equipo de entrenamiento para acompañarlo. Mientras tanto, PSSI ha registrado 50 nombres de jugadores como candidatos para el equipo, antes de ser perseguido a 23 mejores jugadores.

«Agradezco a PSSI por este mandato. Si el nombre de la tarea estatal, por supuesto, debe llevarse a cabo con un sentido de responsabilidad y máxima lucha», concluyó Indra.