La elegante respuesta de Ilija Spasojevic tras ser derrotado por Rafael Struick

VIVA – Jugador Dewa United, Rafael Strick recibió una tarjeta roja después de patear el balón hacia un jugador Bhayangkara FC, Ilija Spasojevic.

El incidente ocurrió cuando los dos se enfrentaron en el partido BRI de la Semana 16. Superliga en el Youth Pledge Stadium, Bandar Lampung, el lunes 5 de enero de 2026 por la tarde.

De hecho, este partido estuvo reñido desde el principio hasta que Bhayangkara logró romper el punto muerto antes del descanso. Un cabezazo de Fareed Sadat en el minuto 43, aprovechando un pase de Moisés, dio a los locales una ventaja de 1-0 al final de la primera parte.

La situación cambió al inicio del segundo tiempo. Bhayangkara tuvo que jugar con 10 personas después de que Wahyu Seto recibiera una segunda tarjeta amarilla. El número superior de jugadores le dio espacio al Dewa United para aumentar la presión y buscar el gol del empate.

Sin embargo, esta oportunidad no dio frutos. Hacia el final del partido, Dewa United perdió a un jugador después de que Rafael Struick recibiera una tarjeta roja directa. El incidente ocurrió cuando el partido se detuvo temporalmente, cuando Struick pateó el balón hacia el delantero de Bhayangkara, Ilija Spasojevic.

Esta acción provocó una fuerte reacción de los jugadores de Bhayangkara y provocó una conmoción en el campo en la que también participaron funcionarios de ambos equipos. El árbitro que dirigió el partido inmediatamente sacó una tarjeta roja a Struick sin previo aviso.

Al jugar con un número equilibrado de jugadores, el Dewa United tiene cada vez más dificultades para ponerse al día. Hasta que sonó el pitido largo, el marcador 1-0 para la victoria de Bhayangkara no cambió.

Para Struick, esta tarjeta roja es la primera desde que se unió al Dewa United en agosto de 2025. El extremo de 22 años tampoco ha marcado un gol en 10 apariciones en la BRI Super League esta temporada.

Curiosamente, el incidente en el campo recibió una respuesta diferente por parte de Ilija Spasojevic. A través de la columna de comentarios de las cargas de Instagram @deportes.indosiar que mostraba imágenes del incidente, Spasojevic entregó un mensaje tranquilizador.

«Todos podemos cometer errores, aprender de los errores y tener éxito en el futuro @rafaelstruick», Spasojevic escribió.