La electricidad llega a las aldeas y los residentes remotos ahora disfrutan del brillo de la vida

Jacarta – Las noches ya no son oscuras en muchos rincones del país. El gobierno continúa ampliando el acceso a la energía a través de programas Electricidad Villages (Lisdes) y Asistencia para la instalación de nueva electricidad (BPBL) para que todos los indonesios puedan disfrutar de la iluminación en sus hogares. Este programa es una prueba de la presencia del país en zonas remotas, de acuerdo con la dirección del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto.

«En las aldeas remotas, la luz eléctrica es ahora un símbolo de la presencia del Estado y abre el camino a oportunidades socioeconómicas. La electricidad ya no es sólo un aspecto de la iluminación, sino que también mejora el acceso a la educación, la productividad y el nivel de vida de las personas», dijo el ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, en Yakarta, el martes (21/10/2025).



Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia

Según datos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el programa Village Electricity ha llegado a 10.068 ubicaciones con más de 1,2 millones de nuevos clientes potenciales. Mientras tanto, el programa BPBL para el período 2024 ha sido recibido por 155.429 hogares. Para el período de enero a septiembre de 2025, se han instalado hasta 135.482 hogares del objetivo de 215.000 viviendas para finales de año.

La presencia de electricidad en las aldeas es un paso importante para satisfacer las necesidades básicas de los residentes y al mismo tiempo acelerar la distribución nacional de energía.

Bahlil dijo que el índice de electrificación nacional ha alcanzado ahora el 99,1 por ciento. Las pequeñas zonas a las que no se ha llegado son zonas con condiciones geográficas difíciles, como las islas pequeñas y el interior. El gobierno apunta a una tasa de electrificación del 100 por ciento para 2030 acelerando el desarrollo de plantas de energía renovable.

«El cambio en la dirección de la política también incluye una transformación hacia una energía limpia y sostenible. El gobierno ha inaugurado docenas de plantas de energía renovable, ha acelerado el proyecto PLTS con una capacidad de 100 gigavatios y ha involucrado a las cooperativas rurales en la transición energética. La economía y la ecología no tienen por qué estar reñidas. Ambas trabajan juntas para crear las bases para un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo», afirmó Bahlil.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales destacó la determinación del gobierno de acelerar el logro de la electrificación al 100 por ciento. «Después de 80 años de independencia, no es apropiado que haya ciudadanos que todavía experimenten una oscuridad total», afirmó.

Muchos residentes ahora sienten cambios reales. En la aldea de Bandar Jaya, distrito de Sekayu, regencia de Musi Banyuasin, Sumatra del Sur, Ruslam admite que su vida se ha vuelto mucho más cómoda desde que su casa obtuvo conexión eléctrica.

«Gracias a Dios, ahora nuestra casa está luminosa, sin tener que pensar en comprar gasolina todas las noches. Los niños pueden estudiar hasta altas horas de la noche, mi esposa puede coser sin prisas y yo puedo descansar en paz», dijo.