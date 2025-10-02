La electricidad en Aceh extinguió 3 días a pesar de que el excedente de 399 megavatios, esta es la explicación de PLN

Banda AcehVIVA – Desde el lunes (29/9), Aceh ha experimentado un apagón electricidad Y aún así en curso hasta el día de hoy. El proceso de reparación no se ha completado hasta ahora.

Gerente general PLN Uid Aceh, Mundaki aseguró que la condición de la corriente eléctrica en Aceh se recuperará o normal lo antes posible. Porque el proceso de recuperación casi ha alcanzado la etapa de acabado o sincronización.

«Pedimos sus oraciones, con suerte será normal pronto, la etapa de mejora ha alcanzado la séptima, ya terminó», dijo Mundakhir en Banda Aceh, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

Esto fue transmitido por Mundaki al dar una explicación a la Comisión III de la DPR de ACEH que realizó una inspección a la oficina de la Compañía de Electricidad del Estado, en Banda Aceh.

Mundaki explicó que este apagón fue cuando hubo un trabajo de reparación en las regiones Arun y Bireuen PLTMG. Sin embargo, al mismo tiempo, también estaba preocupado en el Nagan Raya Pltu. Por lo tanto, ocurre un apagón.

Dijo que el proceso de mejora se había llevado a cabo desde el lunes, pero en el campo todavía había obstáculos técnicos, por lo que el proceso continuó repitiendo. Sin embargo, hoy ha llegado a la última etapa.

«Si ya estaba en esa etapa (séptima), pronto será normal. Entonces, continuamos protegiendo esta mejora. Por favor, reza», dijo.

Él dijo, básicamente la electricidad de Aceh era un excedente de 399 megavatios. Donde, la cantidad de energía disponible alcanza 1,013 megavatios, mientras que la carga máxima es de solo 614 megavatios.

Sin embargo, debido a problemas o problemas en Nagan Raya, el poder disponible no se puede usar. Por lo tanto, el proceso de recuperación continúa.

En la actualidad, continuó, debido a problemas, la carga de corriente eléctrica que se puede distribuir a la comunidad es de solo 357.7 megavatios. Luego, recibió asistencia de transferencia de North Sumatra 84.1 megavatios.

«Nuestra carga actual es 357.7, y hay una transferencia de North Sumatra 84.1. Por lo tanto, siempre que haya daños suministrados temporalmente desde North Sumatra 84.1», dijo.

Se enfatizó, relacionado con la verdadera causa de la ocurrencia problema Esto aún no es seguro, porque todavía tiene que esperar los resultados de una investigación del equipo independiente y también del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales.

«Para el problema principal, todavía está en investigación, después de eso se descubre cuál es el verdadero problema. Por favor, nos apoye para continuar mejorando los servicios a la comunidad», dijo Mundhakir. (Hormiga)